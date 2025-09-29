Δόθηκαν στη δημοσιότητα από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Δείτε εδώ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2024 (χρήση 2023)

Δείτε εδώ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2023 (χρήση 2022)