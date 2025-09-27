Αγριεύει ο καιρός και φέρνει έντονα φαινόμενα, όπως σφοδρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής, για τα οποία ήδη προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι με αναρτήσεις τους.

Παράλληλα η ΕΜΥ δίνει επιδείνωση του καιρού που αναμένεται από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, κυρίως στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Κολυδάς: Κοντοζυγώνει το βαρομετρικό χαμηλό

Οπως προκύπτει από ανάρτηση του πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά μέσα στις επόμενες ώρες το χαμηλό βαρομετρικό σύστημα θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας, προκαλώντας κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική ζώνη.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ο ρόλος των θερμών θαλασσών

«Ακραία επικίνδυνο καιρό», προβλέπει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως σημειώσει σε ανάρτησή του«από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής».

Η πρόγνωση Σάκη Αρναούτογλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκης Αρναούτογλου, το Σάββατο το σκηνικό του καιρού θα είναι φθινοπωρινό και από το μεσημέρι αναμένονται βροχές σε όλη την δυτική Ελλάδα και τα βορειοδυτικ.

Πιθανές βροχές αναμένονται και σε αρκετές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, την Ήπειρο και την δυτική Ελλάδα.

Από το βράδυ του Σαββάτου με ξημερώματα Κυριακής αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την Κεφαλονιά, την Λευκάδα την δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα και ηπιότερα.

Την Κυριακή τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επιμείνουν στο νότιο Ιόνιο, την κεντροδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται ασθενείς βροχές.

Την Δευτέρα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη Μακεδονία, τη νοτιοανατολική Στερεά και την Αττική.

Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα

Καμία μεταβολή δεν καταγράφεται στην πρόγνωση του ευρωπαϊκού μοντέλου για το Σαββατοκύριακο, με το ECMWF να επιμένει σε έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της δυτικής και νοτιοδυτικής Ελλάδας, τόσο νησιωτικές όσο και ηπειρωτικές, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο με την κίνηση των φαινομένων.

Το μοντέλο διατηρεί αμετάβλητη και την εκτίμησή του για μια νέα, εκτεταμένη κακοκαιρία πανελλαδικής εμβέλειας από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, με εξίσου ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πρώτες χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στη Φλώρινα.

Οι προγνώσεις του ευρωπαϊκού δείχνουν διαδοχικά κύματα κακοκαιριών που αναμένεται να διαδεχθούν το ένα το άλλο ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με τον Οκτώβρη να δείχνει τις… άγριες διαθέσεις του από νωρίς.

Η πρόβλεψη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το Σάββατο αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς επίσης στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Από τις απογευματινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Κεντρικό Ιόνιο και στην Νότια Πελοπόννησο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επηρεάσουν τη Δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής, ενώ επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Γιώργος Τσατραφούλιας – 100 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν έως και 100 τόνους νερού ανά στρέμμα. Προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα από τα ξημερώματα της Κυριακής έως το απόγευμα σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Σημειώνει ότι οι ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες μπορεί να ρίξουν μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων θα καταλήξει στη θάλασσα, καθώς τα προβλεπόμενα 100mm αντιστοιχούν σε όγκο βροχής που συνήθως πέφτει σε δύο έως τρεις μήνες στις συγκεκριμένες περιοχές.