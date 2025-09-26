Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές για ακραία καιρικά φαινόμενα, γι’ αυτό το λόγο και η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.

Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, προβλέπονται 100 τόνοι νερού (ίσως και περισσότερο) σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία από τα ξημερώματα της Κυριακής 28/9 έως το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…

Καλό μεσημέρι!

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό.

Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές».

Το έκτακτο της ΕΜΥ

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο».

Καλλιάνος: Πιθανό το απαγορευτικό απόπλου

Όπως είπε χθες στην πρόγνωσή του ο Γιάννης Καλλιάνος για περίπου 24 ώρες τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν και ένταση και διάρκεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Καλλιάνου είναι ορατό το ενδεχόμενο χαλαζοπτώσεων στη Δυτική Ελλάδα αλλά και πλημμυρικών φαινομένων.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Εκτός από τις καταιγίδες έρχεται και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο κατά 5-6 βαθμούς. «Από τα 30άρια των τελευταίων ημερών θα πάμε στους 25 βαθμούς Κελσίου» είπε στην πρόγνωση που έκανε στο κεντρικό δελτίο του MEGA ο Γιάννης Καλλιάνος. Οι υψηλές θερμοκρασίες βέβαια αναμένεται να επανέλθουν μετά από 3-4 μέρες.

Αυτό που επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η πιθανότητα να υπάρξει μέσα στο Σαββατοκύριακο απαγορευτικό απόπλου διότι θα υπάρχουν ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.