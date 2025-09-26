Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον πρόεδρο Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να πλήξει τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι είπε στην εκπομπή «The Axios Show» την Τετάρτη ότι ζήτησε από τον Τραμπ ένα επιπλέον οπλικό σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να μπει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, ίσως μάλιστα χωρίς καν η Ουκρανία να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει.

Ο Ζελένσκι δεν κατονόμασε το οπλικό σύστημα στη συνέντευξή του με τον Μπαράκ Ραβίντ, αλλά είπε ότι αν η Ρωσία γνώριζε πως η Ουκρανία το διαθέτει, η πίεση για συνομιλίες θα αυξανόταν σημαντικά. Ουκρανός αξιωματούχος και άλλη πηγή με γνώση της συνάντησης Τραμπ–Ζελένσκι επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τους Tomahawk, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς με υψηλή ακρίβεια.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει. Του είπα χθες τι χρειαζόμαστε, ένα πράγμα. Παρεμπιπτόντως, το χρειαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί αν το έχουμε, πιστεύω ότι είναι μια πρόσθετη πίεση στον Πούτιν να καθίσει και να μιλήσει» είπε. Ο Ζελένσκι υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσαν να τεθούν όροι στη χρήση του συστήματος από την Ουκρανία, ανάλογα με τη συμπεριφορά της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει αναφέρει τους Tomahawk στις συνομιλίες της με τις ΗΠΑ αρκετές φορές τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου οπλικών συστημάτων που ζήτησε το Κίεβο πριν από μερικούς μήνες. Ήταν το μοναδικό οπλικό σύστημα της λίστας που ο Τραμπ δεν συμφώνησε να πουληθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ εκ μέρους της Ουκρανίας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ του απάντησε «θα το δουλέψουμε» όταν του ζήτησε το νέο οπλικό σύστημα. Οι ΗΠΑ ενδέχεται να ανησυχούν τόσο για τον κίνδυνο κλιμάκωσης, αν η Ουάσινγκτον προμηθεύσει έναν πύραυλο που μπορεί να φτάσει μέχρι τη Μόσχα, όσο και για τα περιορισμένα αποθέματα Tomahawk που διαθέτει, καθώς χρειάζονται πολλοί μήνες για να αναπληρωθούν.

Οι Tomahawk

Ο Tomahawk, που κατασκευάζεται από την RTX, έχει πολύ μεγαλύτερο βεληνεκές από τους πυραύλους που έχει διαθέσει μέχρι τώρα το ΝΑΤΟ, φτάνοντας έως και τα 1.000 μίλια, σε σύγκριση με περίπου 190 μίλια για τους αμερικανικούς ATACMS. Είναι επίσης πολύ ταχύτερος από τα ουκρανικά drones και έχει μεγαλύτερη καταστροφική ισχύ.

Η Ουκρανία έχει προσπαθήσει να παρακάμψει την απροθυμία των εταίρων της να της παράσχουν όπλα μεγάλου βεληνεκούς, αναπτύσσοντας δικά της συστήματα όπως τα Palianytsia και Flamingo, αν και δεν διαθέτουν το ιστορικό αξιοπιστίας δεκαετιών του Tomahawk.