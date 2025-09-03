Όπως μεταδίδει το Reuters, o Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Μόσχα.

Η είδηση μεταδίδεται από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters κι έρχεται μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είναι πρόθυμος να έχει απευθείας επαφή με τον Ουκρανό ηγέτη, σημείωσε πως δεν απορρίπτει μια τέτοια πιθανότητα, αλλά τόνισε ότι χρειάζεται να υπάρχει «νόημα» και ουσιαστικό περιεχόμενο στη συνάντηση. «Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να το κάνω, εάν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σε ό,τι αφορά μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν έχω αποκλείσει ποτέ την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά υπάρχει κάποιο νόημα; Ας δούμε», είπε ο Πούτιν. «Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αμφισβήτησε για ακόμη μια φορά τη νομιμότητα του Ζελένσκι ως Ουκρανός πρόεδρος, αποκαλώντας τον «επικεφαλής της ουκρανικής διοίκησης». Όπως ανέφερε, η Ουκρανία πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να προκηρύξει εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, αν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος.

«Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ»

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι υπάρχει «φως στο τέλος του τούνελ». Σημείωσε ότι αν επικρατήσει η λογική, μπορεί να συμφωνηθεί ένας αποδεκτός τρόπος για το τέλος της σύγκρουσης.

Προσέθεσε ότι και η αμερικανική διοίκηση φαίνεται να έχει την επιθυμία και τη βούληση να βρει μια λύση. Ωστόσο, επανέλαβε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ρωσία θα αναγκαστεί να επιλύσει τους στόχους της μέσω στρατιωτικών ενεργειών.

Σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν «σε όλα τα μέτωπα» στην Ουκρανία, ενώ εκτίμησε ότι η Ουκρανία δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις. Αντίθετα, πρόσθεσε, προσπαθεί να καλύψει τα κενά της με αναδιοργάνωση των δυνάμεών της.

«Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε τώρα, ίσως προετοιμάζουν κάποιες εφεδρείες ή μεγάλες επιθέσεις, αλλά η προκαταρκτική ανάλυση των στρατιωτικών μας εμπειρογνωμόνων λέει ότι ο στρατός της Ουκρανίας δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Στο διπλωματικό επίπεδο, ο Ρώσος ηγέτες ότι η Μόσχα είναι έτοιμη «αν χρειαστεί» να ανεβάσει το επίπεδο των διαπραγματευτών της στις συνομιλίες με την Ουκρανία, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δήλωσε ικανοποιημένος με το έργο των διαπραγματευτών και προσωπικά με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Επίσης, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν είναι δική του δουλειά να κρίνει το έργο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά η σύνοδος κορυφής του περασμένου μήνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα έδειξε ότι ο Γουίτκοφ μέτεφερε με ακρίβεια τις θέσεις της Ρωσίας στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ έχει αίσθηση του χιούμορ

Παράλληλα ο Πούτιν δήλωσε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του έχει αίσθηση του χιούμορ όταν ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ρώσος πρόδρος συνωμότησε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, πρόεδρο της Βόρειας Κορέας εναντίον των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι όλες οι χώρες με τις οποίες η Ρωσία είχε συνομιλίες στην Κίνα υποστήριξαν τη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν και άφησε να εννοηθεί σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ συνωμοτούν εναντίον ΗΠΑ.

Το σχόλιο αυτό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου έγινε αφού ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τους ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρώσου προέδρου, στη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στην Τιαντζίν.

Στη συνέντευξη Τύπου σήμερα ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι μια πρόσκληση είναι «στο τραπέζι» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επισκεφθεί τη Ρωσία, αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν προετοιμασίες για μια τέτοια επίσκεψη. Ο Πούτιν απηύθυνε την πρόσκληση όταν συνάντησε τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, ολοκληρώνοντας την κοινή τους εμφάνιση στον Τύπο λέγοντας, στα αγγλικά, «την επόμενη φορά στη Μόσχα».

Αναφερόμενος σε μια δήλωση του που έκανε χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, που είπε ο Πούτιν είναι «ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας» και ότι δεν υπάρχει χώρος για επιείκεια για τέτοια άτομα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι ο Γερμανός καγκελάριος με τέτοιες δηλώσεις προσπαθεί ανεπιτυχώς να απαλλάξει τη Δύση από την ευθύνη της για την «τραγωδία» της Ουκρανίας.