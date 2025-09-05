Μια ξεκάθαρη άρνηση από την πλευρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με το αίτημα του η Ουκρανία να σταματήσει να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας για να μπορεί η χώρα του να έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έλαβε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο κατά την διάρκεια των συνομιλιών που είχαν οι δύο άνδρες στην Ουζχορόντ, δίπλα στα σλοβακικά σύνορα.

Ανταλλαγή πληροφοριών για τις συναντήσεις τους με Τραμπ και Πούτιν αντίστοιχα

Οι δύο ηγέτες στην συνάντηση τους -η οποία ήρθε μετά από το ταξίδι του Φίτσο στην Κίνα, όπου συναντήθηκε μεταξύ άλλων και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίο για άλλη μια φορά επαναβεβαίωσε την καλή του σχέση- αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με το τι συζήτησε ο μεν Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ και τι συζήτησε ο δε Φίτσο με τον Πούτιν, ενώ εστίασαν ιδιαίτερα στο ζήτημα των ουκρανικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, αφού η Σλοβακία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου και έχει εξοργιστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα, οι οποίες διαταράσσουν τις μεταφορές ρωσικού αργού πετρελαίου.

Συνεργασία με Φίτσο θέλει ο Ζελένσκι για πετρέλαιο και φυσικό αέριο αρκεί να μην είναι ρωσικό

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το Κίεβο είναι διατεθιμένο να συνεργαστεί με την Σλοβακία για να διασφαλιστούν οι προμήθειες της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αρκεί αυτά να μην προέρχονται από την Ρωσία.

Έκανε την παρατήρηση αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη δυτική Ουκρανία, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, προσθέτοντας ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να αντιδρά στις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό του σύστημα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η Ουκρανία απαντά στις επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις και θα συνεχίσει να το κάνει. Θέλουμε πραγματικά να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανείς να κάθεται απλά στο σκοτάδι και να τον ανέχεται».

Ο Ζελένσκι υποστήριξε πως στα πλαίσια των συζητήσεων περί εγγυήσεων ασφαλείας εξετάστηκε το ενδεχόμενο ανάπτυξης χιλιάδων ξένων στρατιωτών στην ουκρανική επικράτεια.

Φίτσο: «Να βρεθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας και μια δίκαιη ειρήνη»

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο μετά τις συνομιλίες που είχε σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί η Ουκρανία να μπορέσει να βρει σύντομα εγγυήσεις ασφαλείας και να πετύχει μια δίκαιη ειρήνη στη σύγκρουση της με τη Ρωσία.

Ο Φίτσο είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Σλοβακίας είναι ισχυρές παρά τις διαφορές απόψεων, ενώ επέμεινε για το ενεργειακό ζήτημα.