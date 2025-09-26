Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άντρα να κυνηγά την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο στην Τουρκία και στη συνέχεια να τη εκτελεί με καραμπίνα, την ίδια ημέρα που εκείνη του είχε επιβάλει περιοριστικά μέτρα.

Ο 44χρονος Ατίλα Αϊντάπλι κατηγορείται για τη δολοφονία της Εσέρ Καράτσα, 42 ετών και μητέρας δύο παιδιών, στο ιδιωτικό νοσοκομείο όπου εργαζόταν ως γραμματέας ιατρικού τμήματος, στην Καχραμανμαράς, στη νότια-κεντρική Τουρκία, σύμφωνα με τοπικά μέσα που μετέδωσαν την είδηση την Τετάρτη.

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τον Αϊντάπλι, να εισέρχεται στην κλινική τον Μάιο και να μπαίνει στο γραφείο της πρώην συζύγου του κρατώντας μια πλαστική σακούλα.

Η Καράτσα και μία συνάδελφός της τον απωθούν — και αμέσως μετά τρέχουν να σωθούν όταν εκείνος βγάζει από τη σακούλα μια καραμπίνα.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες

⚫️ Uzaklaştırma kararı vardı, öldürüldü! Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Cani, poşete gizlediği silahla hastaneye girdi, Karaca’nın odasına saklandı. Eser Karaca… pic.twitter.com/SFpF7pLGna — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 24, 2025

Καθώς η Καράτσα προσπαθεί να διαφύγει από μια σκάλα, ο Αϊντάπλι πυροβολεί και τη χτυπά, ενώ εκείνη υψώνει τα χέρια της μάταια για να προστατευθεί.

Όταν σωριάζεται στο έδαφος, ο φερόμενος ως δολοφόνος ρίχνει άλλες δύο σφαίρες στο ήδη τραυματισμένο σώμα της και στη συνέχεια αποχωρεί, όπως καταγράφεται στο συγκλονιστικό βίντεο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έντρομοι συνάδελφοι της Καράτσα τρέχουν κοντά της, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας καθώς βλέπουν το αιμόφυρτο σώμα της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα του ίδιου νοσοκομείου, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο Αϊντάπλι διέφυγε από το κτίριο, αλλά αργότερα συνελήφθη. Επιπλέον κατηγορείται για απειλή με όπλο κατά της συναδέλφου της Καράτσα.