Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η άγρια δολοφονία 59χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον αδελφό. Ο 50χρονος, που ομολόγησε το έγκλημα, οδηγείται σήμερα Κυριακή στον εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Η νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο διαμέρισμα της 59χρονης στην περιοχή Χαριλάου. Ο 50χρονος έπνιξε την αδελφή του με πλαστική σακούλα μέσα στο χολ του σπιτιού της και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση λέγοντας: «Σκότωσα την αδελφή μου».

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα. Σύμφωνα με γείτονες, δεν προηγήθηκε έντονος καβγάς, παρά μόνο ακούστηκε μία κραυγή από το διαμέρισμα.

Οι οικογενειακές εντάσεις

Ο κατηγορούμενος, αν και παραδέχθηκε την πράξη του, δεν εξήγησε τι τον οδήγησε σε αυτήν, δηλώνοντας ότι θα καταθέσει παρουσία δικηγόρου. Οι Αρχές εξετάζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο ετεροθαλή αδέλφια, αλλά και τις πιέσεις που φέρεται να δεχόταν ο 50χρονος από τη δική του οικογένεια, καθώς ήταν εκείνος που είχε αναλάβει τη φροντίδα της αδελφής του.

Η 59χρονη είχε πάρει εξιτήριο μόλις το πρωί του Σαββάτου από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες μετά από εγκεφαλικό. Ζούσε μόνη της, ενώ ο δράστης, πατέρας δύο παιδιών, τη στήριζε καθημερινά. Γείτονες ανέφεραν ότι λίγες ημέρες πριν το έγκλημα, ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στην πολυκατοικία ζητώντας από τους ενοίκους να δείχνουν κατανόηση και φροντίδα προς την αδελφή του, που βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση.

Πιθανό κίνητρο ο διαπληκτισμός

Το μόνο που έχει αναφέρει μέχρι στιγμής ο καθ’ ομολογίαν δράστης είναι ότι πριν από τη δολοφονία προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός με την αδελφή του. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μια παρατήρηση που εκείνη του έκανε και η οποία τον εξόργισε σε σημείο να της επιτεθεί με τη σακούλα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε τον θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ενώ, κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του έφερε τραύματα στον λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.