Ενώπιον του ανακριτή Βόλου αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης (στις 10:00) ο 40χρονος γυναικοκτόνος. Εις βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε βάρος θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Η κατηγορία που του έχει απαγγελθεί αφορά ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, καθώς προκύπτει ότι υπήρχαν βίαιες συμπεριφορές προς τα μέλη της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, προκειμένου να διερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν τα παιδιά της οικογένειας, αλλά και το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.

Παράλληλα, διατάχθηκε εισαγγελική παραγγελία για να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου σε ψυχιατρική κλινική. Ο ίδιος πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 40χρονος συζυγοκτόνος χτύπησε τη σύζυγό του με εργαλείο και στον λαιμό, προκαλώντας της διαμπερές τραύμα. Στο κορμί της άτυχης Όλγας εντοπίστηκαν επίσης αμυντικά τραύματα.

Μετά το έγκλημα και για πολλές ώρες, ο 40χρονος κρυβόταν σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι όπου διέμενε με την οικογένειά του.

Τι στάση θα κρατήσει

Ο δράστης παραμένει εριστικός. Αν και τώρα δηλώνει ότι μετάνιωσε, επιρρίπτει την ευθύνη για την αποτρόπαια πράξη του στην, κατά τους ισχυρισμούς του, προκλητική συμπεριφορά της συζύγου του.

Όπως υποστηρίζει, όταν η 36χρονη έμεινε έγκυος πριν από λίγο καιρό, του είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του, με αποτέλεσμα να «θολώσει».

«Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφό της. Οι υποψίες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας. Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω. Ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου».

Νέες λεπτομέρειες για τη δολοφονία

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, την ώρα που το άτυχο θύμα προσπαθούσε να διαφύγει, ο δράστης την πρόλαβε. Τότε, ο 13χρονος γιος της οικογένειας έτρεξε να προστατεύσει τη μητέρα του, ορμώντας στον 40χρονο για να τον σταματήσει. Ήταν γαντζωμένος επάνω στον 40χρονο και τον τραβούσε από τον λαιμό, ενώ ο δράστης ορμούσε και κάρφωνε με αιχμηρό εργαλείο από σετ ψησίματος, τη σύζυγό του.

«Την χτυπούσε, τη βίαζε και την απειλούσε»

Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις σχετικά με την κακοποίηση που βίωνε η 36χρονη στα χέρια του 40χρονου συζύγου της στο Βόλο έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η αδελφή του θύματος περιέγραψε έναν γάμο που σημαδεύτηκε από σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία. Όπως κατέθεσε, η 36χρονη υπέμενε χρόνια κακομεταχείριση, με τον σύζυγό της να τη βιάζει και να την αφήνει έγκυο, προκειμένου να τη κρατά κοντά του. «Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συχνά», αποκάλυψε, τονίζοντας πως εκείνος την απειλούσε ότι «αν τον χώριζε, θα έκανε χειρότερα».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε από νεαρή ηλικία, όμως η συμπεριφορά του άνδρα άλλαξε δραματικά μετά τη γέννηση των παιδιών τους. «Όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός, τη χτυπούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδελφή της άτυχης γυναίκας. Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια γνώριζε την κατάσταση, δεν υπήρξε καταγγελία στις Αρχές. «Είναι το φταίξιμό μας που δεν μιλήσαμε», παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι η 36χρονη φοβόταν να φύγει, ενώ η ίδια προσπαθούσε να τη στηρίξει οικονομικά.

Πολλές φορές ο 40χρονος χτυπούσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους, λέγοντάς τους να «μην ανακατεύονται και να κλείνουν το στόμα τους».

«Για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο»

Για τη δολοφονία της μητέρας της από τον πατέρα της μίλησε η μεγαλύτερή τους κόρη, λέγοντας ότι πλέον αισθάνεται σαν να έχει χάσει και τους δύο γονείς της. «Την έχασα, έφυγε από τα χέρια του… αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, όμως τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέλφια μου», είπε η 18χρονη στο taxydromos.gr. «Αυτό που έκανε στη μαμά μου, θα το κάνω κι εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”», είπε επίσης

Η νεαρή κοπέλα τόνισε ότι από εδώ και πέρα θα αναλάβει τον ρόλο και της μητέρας και του πατέρα για τα μικρότερα αδέλφια της: «Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρά μου αδερφάκια. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας». Τέλος, πρόσθεσε ότι «το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε μόνο εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη θαυμάζανε… και τώρα αυτός μας κατέστρεψε».