Ένα άτομο συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία σε σχέση με κυβερνοεπίθεση η οποία προκάλεσε πολυήμερη αναστάτωση σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Χίθροου, ανακοίνωσαν οι βρετανικές Αρχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA), ένας 40χρονος άνδρας συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ «στο πλαίσιο έρευνας για ένα κυβερνοπεριστατικό».

Εξαιτίας της επίθεσης, έχουν σημειωθεί εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων, καθώς επηρεάστηκε το λογισμικό αποσκευών και check-in που χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα σε πολλά αεροδρόμια οι επιβάτες να επιβιβάζονται με την χρήση στυλό και χαρτιού.

«Παρόλο που αυτή η σύλληψη είναι ένα θετικό βήμα, η έρευνα για το περιστατικό αυτό βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και συνεχίζεται», δήλωσε ο Πολ Φόστερ, επικεφαλής της εθνικής μονάδας καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της NCA.