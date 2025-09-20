Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Χίθροου στο Λονδίνο και του Βερολίνου αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης σε λογισμικό για το τσεκ-ιν επιβατών, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις χρειάσθηκε να περιμένουν ώρες για να μπορέσουν να επιβιβασθούν.

«Πληροφορούμαστε για προερχόμενα από τον κυβερνοχώρο προβλήματα στο λογισμικό μας MUSE σε αεροδρόμια», ανέφερε σε σύντομη δήλωσή της η εταιρεία Collins Aerospace προσθέτοντας ότι ο αντίκτυπος «περιορίζεται στο ηλεκτρονικό τσεκ-ιν των πελατών και στην παράδοση των αποσκευών».

Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τον τρόπο που έγινε αυτή η κυβερνοεπίθεση ούτε για την προέλευσή της.

Στον ιστότοπό του, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών διευκρίνισε ότι αυτή η «κυβερνοεπίθεση» πραγματοποιήθηκε «το βράδυ της Παρασκευής».

«Είχε σημαντικές συνέπειες στο πρόγραμμα των πτήσεων και θα επιφέρει δυστυχώς καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», πρόσθεσε.

«Το ζήτημα δεν είχε επιλυθεί» σήμερα το απόγευμα, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο το αεροδρόμιο, επισημαίνοντας ότι στα μέσα του πρωινού τουλάχιστον 10 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και 17 πτήσεις είχαν καθυστέρηση μεγαλύτερη της μιας ώρας, καθώς το τσεκ-ιν και η επιβίβαση έπρεπε να γίνονται χωρίς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Σύμφωνα με εικόνες στα μέσα ενημέρωσης, μεγάλες ουρές είχαν σχηματισθεί μπροστά στα γκισέ του τσεκ-ιν.

Ατελείωτη η αναμονή στο αεροδρόμιο του Λονδίνου

Στο Λονδίνο, στο αεροδρόμιο του Χίθροου, το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, μεγάλες ουρές έχουν σχηματίσθεί επίσης μπροστά από τα περισσότερα γκισέ του τέρμιναλ 4, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει κι αυτό προβλήματα.

«Μας είπαν ότι το σύστημα δεν λειτουργούσε (…) Υπάρχει πάντα πολύς κόσμος, όμως σήμερα είναι πολύ περισσότερος», λέει ο Ρόουαν, ένας 41χρονος αρχιτέκτονας που επρόκειτο να πετάξει στις 16:45 (ώρα Ελλάδας) για τη Σαουδική Αραβία.

Μια αλγερινή επιβάτιδα που δεν θέλησε να δώσει το όνομά της, είπε πως περίμενε περισσότερο από μία ώρα για την παράδοση της αποσκευής της. «Δεν κουνιέται τίποτα. Λένε πως πρέπει να κάνουν τα πάντα με το χέρι», λέει, ανήσυχη ότι μπορεί να χάσει την πτήση προς τη χώρα της.

Η Μαράια Κέισι από το Χαμσάιρ επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα το πρωί με πτήση της Etihad για την Ταϊλάνδη, μέσω Αμπού Ντάμπι. Αφηγείται πως χρειάσθηκε να μείνει στην ουρά επί τρεις ώρες για να μπορέσει να παραδώσει τις αποσκευές της.

«Έγραφαν τις ετικέτες μας στο χέρι», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων PA. «Υπήρχαν ανοιχτά δύο μόνο γκισέ, ήμασταν έξαλλοι», προσθέτει.

Σύμφωνα με το BBC, ο οργανισμός υποστήριξης της ευρωπαϊκής αεροπορίας Eurocontrol ανέφερε πως, εξαιτίας αυτού του επεισοδίου, οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές πτήσεις τους που επρόκειτο να απογειωθούν ή να προσγειωθουν σ’ αυτό το αεροδρόμιο από σήμερα στις 07:00 (ώρα Ελλάδας) μέχρι αύριο, Κυριακή, στις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

Το Χίθροου συμβουλεύει τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία τους και να έρχονται πολύ νωρίτερα ώστε να έχουν το χρόνο να φέρουν σε πέρας το τσεκ-ιν και την παράδοση των αποσκευών τους.

Ο όμιλος ADP, που διαχειρίζεται κυρίως τα παρισινά αεροδρόμια Ρουασί-Σαρλ ντε Γκωλ και Ορλύ, δήλωσε στο AFP πως το επεισόδιο αυτό δεν τον αφορά.

Η Collins Aerospace λέει πως εργάζεται για να επιλύσει το ζήτημα «το συντομότερο δυνατό».

Η εταιρεία, η οποία ειδικεύεται κυρίως στην επεξεργασία δεδομένων στην αεροναυτική, είναι μια θυγατρική του αμερικανικού ομίλου αεροναυτικής και άμυνας RTX (πρώην Raytheon).

Τι συνέβη στα γερμανικά αεροδρόμια;

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου αναφέρει ότι επηρεάζεται απ’ αυτό το «τεχνικό πρόβλημα ενός προμηθευτή». Η κυβερνοεπίθεση στο σύστημα διαχείρισης επιβατών στα αεροδρόμια δεν επηρέασε την ασφάλεια των αερομεταφορών, διαβεβαίωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στην Πληροφορική (BSI), χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, σε πολλά γερμανικά αεροδρόμια – συμπεριλαμβανομένου αυτού στο του Βερολίνο – η διαδικασία τσεκ-ιν των επιβατών γίνεται ακόμη χειροκίνητα, χωρίς την χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η κυβερνοεπίθεση στον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών καταγραφής και ελέγχου επιβατών Collins Aerospace, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στις 22:00 (τοπική ώρα), προκαλεί έκτοτε σημαντικές καθυστερήσεις στην επιβίβαση των επιβατών σε όλα τα γερμανικά αεροδρόμια.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αντέδρασε άμεσα, απενεργοποιώντας τον πληγέντα διακομιστή. «Το ίδιο το αεροδρόμιο δεν ήταν ο στόχος της επίθεσης και επηρεάστηκε μόνο εμμέσως.

Για τους επιβάτες πάντως αυτό εξακολουθεί να συνεπάγεται ώρα αναμονής στο check-in και στην επιβίβαση», επισήμανε ο φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου Βερολίνου/Βρανδεμβούργου, επισημαίνοντας ότι πολλές πτήσεις κατάφεραν ωστόσο να απογειωθούν χωρίς καθυστέρηση. «Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε χαρτί και μολύβι για τον έλεγχο των στοιχείων, επομένως όλα απαιτούν περισσότερο χρόνο», δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου και διευκρίνισε ότι το ηλεκτρονικό check-in παραμένει κανονικά σε λειτουργία.

Τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, του Αμβούργου, του Ανόβερου, της Δρέσδης, της Λειψίας/Χάλε, του Ντίσελντορφ, της Βρέμης και της Βόννης/Κολωνίας ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση, ενώ στο Όσναμπρουκ σημειώθηκαν περιορισμένα προβλήματα όταν απενεργοποιήθηκε ο διακομιστής που δέχθηκε την επίθεση.