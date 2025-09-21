Πολύωρες καθυστερήσεις καταγράφονται και σήμερα σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης όπου χθες επικράτησε χάος, με ειδικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης τύπου ransomware. Η αναστάτωση πλήττει χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ οι αρχές σε Βρυξέλλες, Βερολίνο και Λονδίνο βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Υποψίες για στοχευμένη κυβερνοεπίθεση

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή επίθεση σε κρίσιμο λογισμικό check-in και διαχείρισης αποσκευών, που χρησιμοποιείται σε πολλά αεροδρόμια από την Collins Aerospace. Αν και η εταιρεία δεν έχει ανακαλύψει ακόμη την προέλευση του προβλήματος, ειδικοί κυβερνοασφάλειας θεωρούν πιθανό το σενάριο εκβιασμού μέσω ransomware με αντάλλαγμα λύτρα σε μορφή bitcoin.

Δεν αποκλείεται να εμπλέκονται διεθνείς εγκληματικές ομάδες που έχουν αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια από αντίστοιχες επιθέσεις, ωστόσο υπάρχουν αν και κάποιοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάμειξης ξένου κρατικού παράγοντα.

Ουρές, καθυστερήσεις και αγανάκτηση

Στο Χίθροου του Λονδίνου, χιλιάδες επιβάτες εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται. Οι ουρές στα γκισέ φτάνουν τα εκατοντάδες μέτρα, με προσωπικό να προχωρά σε χειροκίνητο έλεγχο εισιτηρίων και αποσκευών. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στις Βρυξέλλες, όπου οι καθυστερήσεις έχουν οδηγήσει σε ακυρώσεις πτήσεων, ενώ στο Βερολίνο οι αναμονές ξεπερνούν τις ώρες.

Τα περιστατικά αγανάκτησης είναι πολλά: επιβάτες που χάνουν ανταποκρίσεις, οικογένειες που μένουν αποκλεισμένες, ακόμη και ταξιδιώτες που αδυνατούν να φτάσουν σε προγραμματισμένες τελετές ή κηδείες.

Προσπάθειες αποκατάστασης

Η διοίκηση του Χίθροου τονίζει ότι «η πλειονότητα των πτήσεων συνεχίζει να εκτελείται», ενισχύοντας το προσωπικό στα check-in. Οι αρχές συμβουλεύουν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους πριν ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο.

Η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας συνεργάζεται με την Collins Aerospace και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την υπόθεση, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για «εκτεταμένη ή σοβαρή» επίθεση.

Ένα ευάλωτο σύστημα

Η αναστάτωση φέρνει ξανά στην επιφάνεια τη συζήτηση για την ευαλωτότητα των αερομεταφορών απέναντι σε ψηφιακές απειλές. Όπως σημειώνουν αναλυτές, τα μεγάλα αεροδρόμια λειτουργούν ως «νευρικό σύστημα» της διεθνούς αεροπορίας: μια μικρή δυσλειτουργία σε ένα σημείο μπορεί να οδηγήσει σε ντόμινο καθυστερήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.