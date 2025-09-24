Η Ελλάδα ετοιμάζεται να εκδώσει τον μεγιστάνα, επιχειρηματία και πρώην πολιτικό Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ στη Μολδαβία αυτή την εβδομάδα, όπου είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για απάτη ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εις βάρος του τραπεζικού συστήματος της χώρας, ανέφερε στο Reuters δικαστική πηγή. Η είδηση έρχεται λίγε ημέρες πριν τις εκλογές στην Μολδαβία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters, ελληνικό δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της έκδοσης για την υπόθεση που είναι γνωστή στη Μολδαβία ως η «κλοπή του αιώνα» τον Αύγουστο, αλλά ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέστειλε για λίγο την εκτέλεση της, προκαλώντας ενόχληση στην φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στο Κισινάου, η οποία έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά και κατηγορεί τη Μόσχα για ανάμειξη στις εκλογές.

«Ακόμα κι αν αυτός (ο Πλαχότνιουκ) ελπίζει ότι μετά τις εκλογές η Μολδαβία θα πέσει στα χέρια της Ρωσίας και θα μπορεί να επιστρέψει ελεύθερα στην πατρίδα του, οι θεσμοί πρέπει να τον φέρουν πίσω στην πατρίδα του με χειροπέδες», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Ντόριν Ρετσάν στις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Πλαχότνιουκ αρνείται ότι έχει κάνει κάποια απάτη, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του βασίστηκαν σε «συκοφαντίες και πολιτικό μίσος».

Αύριο η έκδοση του στη Μολδαβία

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το Reuters, ο Πλαχότνιουκ αναμένεται να εγκαταλείψει την Ελλάδα το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου. Από έγγραφ απου ήρθαν στην κατοχή του Reuters προκύπτει ότι το υπουργείο ενέκρινε την επιστροφή του στη Μολδαβία στα τέλη της περασμένης εβδομάδας μετά από μια καθυστέρηση που, σύμφωνα με δικαστική πηγή, οφειλόταν σε εξηγήσεις που έπρεπε να παράσχει για μια υπόθεση που εκκρεμεί εναντίον του από τη Ρουμανία.

Ο Πλαχότνιουκ είναι ο κύριος ύποπτος σε σχέση με την «εξαφάνιση» ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από τις τράπεζες της χώρας, το 2014 – ποσό που τότε ισοδυναμούσε με το 12% του ΑΕΠ της Μολδαβίας.

Πριν φύγει από τη Μολδαβία το 2019, ήταν ηγέτης του Δημοκρατικού κόμματος, μέρος του κυβερνώντος συνασπισμού την περίοδο 2016-2019 και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου.

Το 2023, η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στον Πλαχότνιουκ και σε έξι άλλους για ενέργειες που, όπως είπε, αποσταθεροποίησαν και υπονόμευσαν την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο 59χρονος Πλαχότνιουκ έχει περάσει από 22 χώρες από το 2023. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αθήνας καθώς είχε επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το Ντουμπάι, ενεργώντας βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ που ανέφερε ότι κατείχε 16 διαβατήρια, μεταξύ των οποίων από τη Ρουμανία, το Μεξικό και τη Ρωσία.

Η Ρωσία, η οποία λέει ότι θέλει την έκδοση του Πλαχότνιουκ εκεί για να αντιμετωπίσει κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά, αρνείται ότι παρενέβη στις υποθέσεις της Μολδαβίας.