Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εντατικές έρευνες για τον 43χρονο Τούρκο επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ του Σαββάτου, όταν αναχώρησε με τη θαλαμηγό του «Graywolf» από τη Γιάλοβα, στη νοτιοδυτική Τουρκία, με προορισμό τη Μύκονο.

O Γιουκάι, παντρεμένος με Ελληνίδα και πατέρας ενός παιδιού, είχε αποπλεύσει στις 4 Αυγούστου, στις 15:10, από τη Γιάλοβα με το ιδιόκτητο σκάφος του. Την επόμενη ημέρα, το «Graywolf» βρέθηκε κατεστραμμένο και διαλυμένο σε κομμάτια στη θάλασσα, ενώ δεν υπήρχε ίχνος του επιχειρηματία.

Η τουρκική ακτοφυλακή εντόπισε το μισοβυθισμένο σκάφος ανοιχτά της Προκόννησου. Σύμφωνα με μαρτυρία του καπετάνιου ενός φορτηγού πλοίου που πλησίαζε την περιοχή την κρίσιμη ώρα, εκείνος αισθάνθηκε μια δόνηση και αντίκρισε δύο κομμάτια ξύλου να επιπλέουν δεξιά και αριστερά του, καθώς και μια σωσίβια λέμβο.

Ο καπετάνιος, με τα αρχικά C.T., συνελήφθη με την κατηγορία της «ανθρωποκτονίας από αμέλεια» και αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Στην κατάθεσή του, τόνισε πως δεν κατάλαβε την παρουσία του σκάφους λόγω της ψυχολογικής κατάστασης και της παρουσίας άλλων πλοίων στην περιοχή. Παράλληλα, έρευνα του Λιμενικού εντόπισε ίχνη τριβής στο μπροστινό τμήμα του φορτηγού πλοίου, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο επαφής με το «Graywolf».

Ο Χαλίτ Γιουκάι είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας Mazu Yachts, γνωστής για την κατασκευή πολυτελών γιοτ με έμφαση στον σχεδιασμό και την τεχνολογία. Από μικρός είχε μεγάλη αγάπη για τη θάλασσα, καθώς σχεδίασε το πρώτο του σκάφος σε ηλικία μόλις έξι ετών. Η σύνδεσή του με την Ελλάδα είναι στενή, αφού η σύζυγός του είναι Ελληνίδα και εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του.

Οι συγγενείς του επιχειρηματία ενημέρωσαν τις αρχές μετά την αδυναμία επικοινωνίας μαζί του, με τις έρευνες να έχουν μπει στην τρίτη τους ημέρα. Η προσπάθεια εντοπισμού του συνεχίζεται αδιάκοπα από δύτες, ελικόπτερα και σκάφη της ακτοφυλακής, χωρίς, όμως, μέχρι στιγμής να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.