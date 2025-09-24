Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστήριξε σήμερα την πρόταση για καθιέρωση ελάχιστης ηλικίας για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουν ότι έχει φτάσει η ώρα για μια “ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης” για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Και πρέπει να σας πω, ως μητέρα επτά παιδιών και γιαγιά πέντε εγγονιών, ότι συμμερίζομαι την άποψή τους», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Χώρες της ΕΕ όπως η Γαλλία και η Δανία έχουν τα τελευταία μήνες προωθήσει την ιδέα καθιέρωσης ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης, υποστηρίζοντας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν βλάβες στους ανηλίκους.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, ο τρόπος εφαρμογής αυτής της ρύθμισης αποτελεί αντικείμενο έντονης πολιτικής συζήτησης.

Στα βήματα της Αυστραλίας

Το ζήτημα έχει προσελκύσει διεθνή προσοχή μετά την κίνηση της Αυστραλίας να θέσει ως ελάχιστη ηλικία τα 16 έτη για εγγραφή σε ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Μιλώντας μαζί με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, η φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τα σχέδια για δημιουργία πάνελ στην ΕΕ που θα «αξιολογήσει ποια βήματα έχουν νόημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο».