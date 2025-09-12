Στην προχθεσινή ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέπληξε πολλούς όταν, μιλώντας για τη Γάζα, κατέστησε σαφές πως η Κομισιόν θα λάβει όσα μέτρα περνάνε από τη δικαιοδοσία της, θέλοντας να πιέσει το Ισραήλ προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων και των κυρώσεων προς υπουργούς της κυβέρνησης της χώρας.

Η αποστροφή αυτή κάθε άλλο παρά αναμενόμενη ήταν, ενώ όπως θα μπορούσε κανείς να φανταστεί το Ισραήλ αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας «κακό μήνυμα» την πρόταση που έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβληθούν κυρώσεις εις βάρος «εξτρεμιστών» Ισραηλινών υπουργών.

«Οι δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λυπηρές (…) Για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στέλνει ένα κακό μήνυμα που ενισχύει τη Χαμάς» και τους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι πέραν των κυρώσεων στους υπουργούς, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Επιτροπή θα προτείνει επίσης τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

Το Βαυαρικό εμπόδιο

Όμως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ψήφιση αυτών των μέτρων φαίνεται πως έρχεται από την πατρίδα της κ. φον ντερ Λάιεν, τη Γερμανία, μία χώρα που άλλωστε, για ιστορικούς λόγους, αποφεύγει να έρθει σε ρήξη με το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, οι κυβερνητική εταίροι του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, οι Βαυαροι Χριστιανοκοινωνιστές, δηλώνουν ότι απορρίπτουν τις προτάσεις της προέδρου της Επιτροπής για μια πιο αυστηρή στάση απέναντι στο Ισραήλ.

«Το να γυρίσει την πλάτη στο Ισραήλ δεν μπορεί να είναι επιλογή για τη Γερμανία», δήλωσε ο Alexander Hoffmann, ηγέτης της συντηρητικής Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) στην Bundestag.

«Ελπίζω ότι η πρόεδρος της Επιτροπής θα επανεξετάσει τη θέση της και θα ανακαλέσει τις δηλώσεις της» πρόσθεσε.

Οι Βαυαροί συντηρητικοί, οι οποίοι αποτελούν μέρος του συντηρητικού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) από το οποίο προέρχεται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχουν πιθανώς τη δύναμη να επηρεάσουν την κυβέρνηση Μερτς και κατ’ επέκταση να δημιουργήσουν σχετικό διχασμό στους κόλπους του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού κόμματος, του ΕΛΚ.

«Η μονομερής πίεση στο Ισραήλ δεν φέρνει την ειρήνη πιο κοντά», δήλωσε ο Hoffmann. «Αντίθετα, αυτό ακριβώς θέλει να πετύχει η Χαμάς. Μπορείς να επικρίνεις φίλους — ναι, πρέπει κιόλας — αλλά δεν μπορείς να επιβάλλεις κυρώσεις σε φίλους».

Η θέση του καγκελάριου Μερτς

Από την άλλη πλευρά, ο καγκελάριος Μερτς δεν απέκλεισε την υποστήριξη της πρότασης κυρώσεων της φον ντερ Λάιεν, αλλά φαίνεται πως τηρεί στάση αναμονής: «Όσον αφορά τις κυρώσεις, θα ήθελα πρώτα να περιμένω την εσωτερική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και τη συζήτηση εντός του συνασπισμού», δήλωσε.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία εντός του συνασπισμού «θα απέχουμε αυτόματα», δήλωσε έας Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος σχετικά με πιθανές ψηφοφορίες επί των προτάσεων της von der Leyen για την επιβολή κυρώσεων σε Ισραηλινούς υπουργούς και την αναστολή τμημάτων της συμφωνίας σύνδεσης.

Ο συνασπισμός στο Βερολίνο — ο οποίος αποτελείται από τη συντηρητική συμμαχία του Merz και το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) — φαίνεται πως διχάζεται ολοένα και περισσότερο επί του θέματος. Ενώ οι πολιτικοί του CSU είναι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του Ισραήλ, οι πολιτικοί του SPD ζητούν μια πιο σκληρή προσέγγιση. Το CDU του Merz αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάπου στη μέση.