Στρασβούργο, Αποστολή

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει επικριθεί κατά καιρούς για τις «ομιλίες σούπες» που εκφωνεί, ομιλίες που στρογγυλεύουν τις γωνίες, που προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις, που δε βγάζουν ειδήσεις.

Χθες το πρωί όμως, στην αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, με αφορμή την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, η πρόεδρος της Κομισιόν διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις, σαφέστερα από ποτέ.

«Η Ευρώπη πρέπει να δώσει τη μάχη, δεν μπορεί να περιμένει να περάσει η καταιγίδα», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας τις μάχες που η ΕΕ πρέπει να δώσει σε πολλά μέτωπα: μάχη για τη διατήρηση της ελευθερίας και της οικονομικής της ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ και την Κίνα, μάχη για την ενότητά της, μάχη για τη βελτίωση της λειτουργίας της Ένωσης, η οποία, όπως πρότεινε η φον ντερ Λάιεν, πρέπει να περάσει και μέσα από «την κατάργηση των δεσμών της ομοφωνίας» για τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πτοήθηκε από τα άδεια έδρανα των ευρωβουλευτών – οι πολλές απουσίες οφείλονταν ενδεχομένως και στις δυσκολίες των μετακινήσεων, εξαιτίας της «άγριας απεργίας» (grève sauvage), όπως αποκαλούν απεργίες σαν τη χθεσινή, στη Γαλλία, τις οποίες δεν οργανώνουν τα συνδικάτα, αλλά διάφορες ομάδες και κινήματα.

Χθες ήταν η μέρα που το κίνημα «Bloquons tout» (Να μπλοκάρουμε τα πάντα) εξέφρασε την οργή του εναντίον της γαλλικής κυβέρνησης, που όμως έχει πέσει από τη Δευτέρα. Στο Στρασβούργο πάντως, διαδηλωτές δεν μπλόκαραν την πρόσβαση στη Ευρωκοινοβούλιο – μόνον μια μικρή ομάδα έξω από το κεντρικό κτίριο φώναζε συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων στα αραβικά.

Η σημειολογία στο Ουκρανικό

Η πρόεδρος της Κομισιόν άρχισε την ομιλία της με την αναφορά στο Ουκρανικό, που δε θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη, δεδομένων και των χθεσινοβραδινών επιθέσεων της Ρωσίας με drones στην Πολωνία.

Η φον ντερ Λάιεν υπήρξε λάβρα εναντίον του Πούτιν «που δε θέλει να συναντήσει τον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι» (χαρακτηριστική η σημειολογία: ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απλώς «ο Πούτιν», ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «ο πρόεδρος Ζελένσκι»).

Θύμισε ότι η ΕΕ δε στέκεται μόνον με λόγια στο πλευρό του Κιέβου, αλλά έχει ενισχύσει την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, με 170 δισ. δολάρια. «Χρειάζονται όμως και άλλα», πρόσθεσε, χωρίς η προτροπή να ενθουσιάσει την ομήγυρη, η οποία χειροκρότησε χλιαρά. Με τα «άλλα», εννοούσε τα κονδύλια για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, μέσω του προγράμματος Readiness 2030, που εγκαινιάστηκε προ μηνών και θα δαπανήσει ως και 800 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Ήταν αρκετοί στο Ευρωκοινοβούλιο αυτοί που δε χάρηκαν όταν άκουσαν ότι η ΕΕ θα δαπανήσει τόσα χρήματα για την άμυνά της. Όλοι αυτοί παραβλέπουν τη γεωγραφία και ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δε συμβαίνει σε κάποια μακρινή χώρα, αλλά δίπλα μας.

Η ολομέλεια συγκινήθηκε και χειροκρότησε όταν η πρόεδρος της Κομισιόν τίμησε τον Σάσα, ένα παιδί 15 ετών από την Ουκρανία, που οι Ρώσοι απήγαγαν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται. Στο Στρασβούργο, ο Σάσα ήταν με τη γιαγιά του, τη Λουντμίλα, η οποία κατόρθωσε να τον ξαναφέρει κοντά της, στην ελεύθερη Ουκρανία, αλλά η συγκίνηση σταμάτησε εκεί.

Η σύντομη αναφορά στον λιμό της Γάζας

Για τους περισσότερους αριστερούς ευρωβουλευτές, το ζήτημα είναι ένα και μοναδικό: η κατάσταση στη Γάζα, την οποία στηλίτευσε σαφώς η πρόεδρος της Κομισιόν, μιλώντας για λιμό που προκαλείται από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Η επικεφαλής της ομάδας την Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, η ισπανίδα ευρωβουλευτής Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, το είπε ξεκάθαρα ότι «η καρδιά της Ευρώπης χτυπάει στη Γάζα» (αλλά όχι στο Κίεβο) και καταχειροκροτήθηκε από τους αριστερούς ευρωβουλευτές που φορούσαν, για την περίσταση, κόκκινα σακάκια στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας «Κόκκινη γραμμή για τη Γάζα».

Οι εξηγήσεις για τους δασμούς Τραμπ

Η Φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε επίσης τη συμφωνία που διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμών, ύψους 15%, στα ευρωπαϊκά προϊόντα, για την οποία έχει ιδιαιτέρως επικριθεί. Το επιχείρημά της ήταν ότι προέχει «η σταθερότητα στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, σε μια εποχή παγκόσμιας ανασφάλειας. Σκεφθείτε τον αντίκτυπο ενός πλήρους εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ. Φανταστείτε το χάος», είπε. Για αυτή τη στάση της την επέκριναν ακόμη και μέλη του κόμματός της, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Η επίθεση Μπαρντελά

Η πιο υποκριτική ωστόσο κριτική ήλθε από τον Ζορντάν Μπαρντελά, γάλλο ευρωβουλευτή και υπ’ αριθμόν 2 του ακροδεξιού κόμματος Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν, ο οποίος με στόμφο είπε στην ολομέλεια ότι η φον ντερ Λάιεν δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ΕΕ, αλλά της Γερμανίας. Ο Μπαρντελά είναι ο ίδιος πολιτικός που βρίζει την Ευρώπη, επειδή ψαλιδίζει την εθνική κυριαρχία της Γαλλίας (η ηγέτις του κόμματος του πάντως έχει καταδικαστεί για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων και είναι αμφίβολο αν, εξ αυτού του λόγου, θα μπορεί να είναι υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027).

Ο έλληνας υποπυραγός που έσωσε την Αστούριας

Λίγο πριν το τέλος της ομιλίας της, η πρόεδρος της Κομισιόν τίμησε ακόμη ένα πρόσωπο που ενσαρκώνει τις ευρωπαϊκές αξίες: τον έλληνα υποπυραγό Νικόλαο Παΐσιο, 27 ετών, ο οποίος μαζί με άλλους 19 έλληνες συναδέλφους του συμμετείχαν στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών στην περιοχή Αστούριας, στη βορειοδυτική Ισπανία, το καλοκαίρι.

Όσοι Έλληνες βρεθήκαμε στην ολομέλεια, αισθανθήκαμε περήφανοι. Και όχι άδικα. Βγαίνοντας από την αίθουσα, ο βουλευτής του ισπανικού σοσιαλιστικού κόμματος, Χονάς Φερνάντες, έσπευσε να ευχαριστήσει προσωπικά τον έλληνα υποπυραγό. Το «Βήμα» τον ρώτησε γιατί, και έλαβε την εξής απάντηση: «Κατάγομαι από την Αστούριας και ο υποπυραγός βοήθησε να σωθεί ο τόπος μου.

Το 2022, όταν οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Ουκρανία, βρέθηκα στα σύνορα ΕΕ-Ουκρανίας και συνάντησα έναν Έλληνα, μέλος της δύναμης της Frontex. Μόλις του είπα ότι είμαι Ισπανός, με ευχαρίστησε θερμά, γιατί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, για να ενταχθεί στη Frontex, η έγκυος σύζυγός του αρρώστησε σοβαρά με κορωνοϊό και την έσωσαν οι γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας της Ισπανίας. Τώρα ήταν η σειρά μου να ευχαριστήσω έναν Έλληνα που έσωσε τον τόπο μου».