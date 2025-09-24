Επίθεση από αρκούδα στην αυλή του σπιτιού του δέχτηκε ηλικιωμένος άνδρας στη Δόλιανη Ζαγορίου. Σύμφωνα epiruspost, όλα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης.

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δέχτηκε την επίθεση. Συγκεκριμένα, η αρκούδα τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει από τοιχίο και να τραυματιστεί στο κεφάλι και τον ώμο.

Από τις φωνές του κινητοποιήθηκαν η σύζυγος και οι συγχωριανοί του οι οποίοι έσπευσαν να δουν τη συνέβη. Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο και ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Το τελευταίο διάστημα οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη παρουσία αρκούδων. Μάλιστα, έχουν καταγραφεί αρκετές ζημιές σε καλλιέργειες, όμως πρώτη φορά υπήρξε επίθεση άνθρωπο.