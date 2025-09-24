Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης μετά τη ΔΕΘ, είχε στον πυρήνα της τις επόμενες πρωτοβουλίες που πρέπει ληφθούν έτσι ώστε να ευοδωθεί η προσπάθεια συγκλίσεων με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε δεσμευτεί ότι μετά την Έκθεση στη Θεσσαλονίκη θα ενεργοποιηθεί το σχέδιο της Κουμουνδούρου και, παρά την παράταση έως ότου μορφοποιηθεί ολοκληρωτικά, εξέφρασε την πρόθεση να μην χαθεί άλλος χρόνος.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων» είπε στην εισήγησή του προς τα υπόλοιπα μέλη, καθώς «η κοινωνία ζητά απαντήσεις και λύσεις άμεσα». Άρα είναι η στιγμή «όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι πολίτες να αναλάβουν δράση».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «υποχρέωσή μας είναι πλέον να προωθήσουμε την πολιτική μας πρόταση και να κάνουμε πραγματικότητα την Προοδευτική Ελλάδα». Κάτι που κατά τον ίδιο «μπορεί να γίνει μόνο με οργανωτικό σχέδιο και πολιτικές πρωτοβουλίες» έτσι ώστε η πρόταση αυτή να καταλήξει «υπόθεση όλης της ελληνικής κοινωνίας.

«Να κάτσουμε σε τραπέζι προγραμματικής συζήτησης»

Κόντρα μάλιστα σε διάφορα σενάρια που αφήνουν τον ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του εκτός μελλοντικών συμμαχιών, ο Σωκρ. Φάμελλος επανέλαβε πως «ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καταλύτης για τις προοδευτικές συμμαχίες σε όλη τη χώρα». Όπως επίσης «ο εγγυητής αυτού του σχεδίου».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μίλησε αντιθέτως για άμεσες και δραστικές πρωτοβουλίες που έχουν στόχο «την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και σε κεντρικό και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο». Γι’ αυτό και «με ενεργή την παρουσία των Νομαρχιακών μας Επιτροπών, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και προσκαλούμε προοδευτικούς ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες». Όπως τόνισε άλλωστε με νόημα «δεν μένουμε μόνο στις πολιτικές ηγεσίες, εμπλέκουμε και τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργούμε συμμαχίες και για το τοπικά ζητήματα».

Επιχειρώντας παράλληλα νέο άνοιγμα, υποστήριξε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για κοινή δράση» προκειμένου «να κάτσουμε σε τραπέζι προγραμματικής συζήτησης για μία κοινή προοδευτική απάντηση». Εφεξής συμπλήρωσε με σαφή διάθεση να πιέσει κατάσταση ότι «όλοι και όλες θα κριθούμε για το πώς θα ανταποκριθούμε στις μεγάλες απαιτήσεις».

«Σκοταδιστικές τοποθετήσεις Τραμπ – Αδύναμη η Ευρώπη»

Εξάλλου ο Σωκράτης Φάμελλος περιέγραψε ως ιδιαιτέρως «κρίσιμες» αλλά συνάμα και «αρνητικές» τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχολιάζοντας την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ και τη γενικότερη στάση του μίλησε για «σκοταδιστικές και εμπρηστικές τοποθετήσεις», μέσα από τις οποίες «αμφισβητεί ευθέως το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα». Πρόκειται κατά τον Σωκρ. Φάμελλο για «επικίνδυνες απόψεις που συνδέονται με μία ακροδεξιά επίθεση και αναθεωρητικές απόψεις και παγκόσμια και στην Ευρώπη».

Με μερίδιο ευθύνης για ό,τι συντελείται ν’ ανήκει και στην ΕΕ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για μια «αδύναμη και εξαρτημένη» Ευρώπη, η οποία στο τέλος της ημέρας «επιλέγει την οικονομία του πολέμου και όχι την πράσινη συμφωνία και το κοινωνικό κράτος» ενώ την ίδια στιγμή «δεν έχει πολιτική αυτονομία, ιδιαίτερα στα θέματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας».

Για τον ίδιο «οι συνθήκες επιβάλλουν νέες απαιτήσεις» από την Αριστερά και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα στην Ευρώπη. «Απαιτούνται συνεργασίες με ευρύτητα, διεύρυνση της απεύθυνσης και ορατότητα των προτάσεών μας και επικοινωνία με δυναμικές κοινωνικές ομάδες. Πεδίο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ θετική εμπειρία συνεργασιών στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί» επεσήμανε.

«Κάτω από τον πήχη που είχε θέσει ο πρωθυπουργός»

Παρεμπιπτόντως, ο Σωκρ. Φάμελλος άσκησε κριτική στο Μαξίμου, θεωρώντας πως «η προκλητική τοποθέτηση Ερντογάν, που έθεσε και θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων αποδεικνύει το έλλειμα εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης, η οποία εξακολουθεί να είναι πιστή στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου».

Από την άλλη δε «και στη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, η κυβέρνηση αμφισβητεί και τους διεθνείς θεσμούς και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τον ΟΗΕ» ενόσω «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εξαρτώνται και από τους διεθνείς θεσμούς».

Επιστρέφοντας στην εγχώρια επικαιρότητα, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ εξήρε το «ολοκληρωμένο σχέδιο για την Προοδευτική Ελλάδα» που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ και το οποίο «έχει διακριτή ταυτότητα και προκαλεί την προσοχή της δημόσια συζήτησης». Σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος «διέψευσε ακόμα και τις δικές του διαρροές», με αποτέλεσμα -όπως είπε ο Σωκρ. Φάμελλος- να μείνει «κάτω από τον πήχη που εκείνος έθεσε».

«Δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια, την επιχειρηματικότητα και ακόμα και τα μη επαρκή φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε, ευνοούν κυρίως τα υψηλά εισοδήματα. Ακόμα και η όποια καθυστερημένη φοροαπαλλαγή θα χαθεί από την ακρίβεια» τόνισε, θυμίζοντας πως γι’ αυτό και κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

«Απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης»

«Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη δεν έχουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Αντίθετα εντείνεται η απονομιμοποίηση της κυβέρνησης με τη σκανδαλώδη διαχείριση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος εκταφής του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και με την εντεινόμενη ακρίβεια που στραγγαλίζει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» εξήγησε. Σε αυτό το σημείο επανέλαβε ότι «είμαστε στο πλευρό του κ. Πάνου Ρούτσι στον δίκαιο αγώνα που κάνει», καθώς «θα μπορούσαν η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη να έχουν λύσει το θέμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Η ιατροδικαστική εξέταση μόνο να προσφέρει θετικά στην έρευνα μπορεί. Είναι απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε σήμερα από τον Γ. Φλωρίδη».

Τέλος ο Σωκρ. Φάμελλος παρουσίασε ως «τόλμη» του ΣΥΡΙΖΑ να «καταθέτει προτάσεις για όλα τα σημαντικά θέματα και ζητήματα», όπως η πρόταση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. «Είναι ένα ζήτημα, το οποίο εξ αιτίας της ολιγωρίας και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης απειλεί έναν ολόκληρο κλάδο επαγγελματιών, το ζωικό κεφάλαιο και τα αγροτικά μας προϊόντα» τόνισε.

Πάνω σε όλα αυτά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προγραμμάτισε ήδη συνεδρίαση της ΚΟ, αύριο Πέμπτη, και της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββατοκύριακο, ενώ θα προχωρήσει στην εκλογή οργάνων σε Περιφερειακό, Νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο.