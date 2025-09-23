Με μια τοποθέτηση εφ’ όλης της ύλης ενώπιον των ηγετών των χωρών μελών του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το στίγμα του σχετικά με το που τοποθετούνται πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα καυτά θέματα της παγκόσμιας ατζέντας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην Ουκρανία, στις εξελίξεις στη Γάζα και στο Ιράν, όμως εστίασε και σε μια σειρά από ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, οι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ίδιος ο ΟΗΕ, η μετανάστευση και η ενέργεια.

Άνοιξε την τοποθέτηση του με επίθεση σε Μπάιντεν και ΟΗΕ

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του επιτιθέμενος στην προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον προκάτοχό του στην προεδρία για μια επαναλαμβανόμενη «σειρά καταστροφών». Όπως υποστήριξε, οκτώ μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, οι ΗΠΑ είναι η «πιο καυτή χώρα» στον κόσμο και ότι αυτή είναι «η χρυσή εποχή της Αμερικής».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην συνέχεια επέκρινε τον ΟΗΕ, ότι δεν τον βοήθησε στις διάφορες ειρηνευτικές του προσπάθειες και όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Τα δύο πράγματα που έλαβα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και έναν ελαττωματικό τηλεϋποβολέα». Όπως υποστήριξε πρόκειται για έναν θεσμό που είπε ότι «απέχει πολύ από το να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του».

Στην ομιλία του ο Τραμπ εστίασε τόσο στην προσπάθεια της κυβέρνησης του να πατάξει την «παράνομη μετανάστευση» και υποστήριξε ότι η «ανεξέλεγκτη μετανάστευση είναι το κυριότερο ζήτημα της εποχής μας». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τα Ηνωμένα Έθνη ότι «χρηματοδοτούν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους». Όπως τόνισε: «Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Κεντρικό θέμα η μετανάστευση

Αναφορικά με τη μετανάστευση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες θα πρέπει να υιοθετήσουν την αυστηρή πολιτική του κατά των μεταναστών. «Καταστρέφει τη χώρα σας και πρέπει να κάνετε κάτι γι’ αυτό στην παγκόσμια σκηνή», είπε. Παράλληλα με αυτό ο Τραμπ υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησης του τόσο στο ζήτημα της μετανάστευσης, όσο και σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, όπως παρουσίασε τα μέτρα που έχει λάβει στην Ουάσινγκτον και αλλού. Σε αυτό το πλαίσιο, και κάνοντας μια σύγκριση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, ο Τραμπ επικαλέστηκε στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2024 και σημείωσε ότι «σχεδόν το 50% των φυλακισμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες, στην Αυστρία το 53% των ανθρώπων στη φυλακή ήταν από ανθρώπους που δεν ήταν από το μέρος που βρίσκονται, στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 54% και στην όμορφη Ελβετία 72%». Ο Τραμπ κάλεσε τα κράτη-μέλη της Γενικής Συνέλευσης να βάλουν τέλος στο «αποτυχημένο πείραμα των ανοικτών συνόρων», και τόνισε ότι: «Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου».

Δώρο στην Χαμάς η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Στην ομιλία του ο Τραμπ, αναφερόμενος στην απόφαση δεκάδων ηγετών να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή είναι «ανταμοιβή» για τις «φρικαλεότητες» που διέπραξε η Χαμάς.

Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Τραμπ: «Θα πάρω μέτρα κατά της Ρωσίας, αλλά να πάρετε κι εσείς»

Ως προς τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Ρωσία ότι είναι έτοιμος να επιβάλει ισχυρά οικονομικά μέτρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, όμως όπως τόνισε οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα πρέπει να επιβάλουν τα ίδια μέτρα στη Ρωσία που προτείνει για να προσπαθήσει να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει πίσω από τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει για την πιθανότητα κυρώσεων κατά της Ρωσίας πολλές φορές, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιήσει τα μέτρα. Πρόσφατα, έχει απαιτήσει από την Ευρώπη να σταματήσει όλες τις αγορές ρωσικού πετρελαίου προτού αναλάβει δράση. «Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό γύρο σφοδρών δασμών, οι οποίοι θα σταματήσουν την αιματοχυσία, πιστεύω, πολύ γρήγορα», είπε.

«Απάτη» η κλιματική αλλαγή

Για την κλιματική αλλαγή, επανέλαβε την πάγια θέση του χαρακτηρίζοντας ως «τη μεγαλύτερη απάτη» στον κόσμο κατά, εντείνοντας τον σκεπτικισμό του για παγκόσμιες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πολυμερείς θεσμούς.

Αναφορικά με το Ιράν, επανέλαβε τη θέση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί ποτέ να της επιτραπεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. «Η θέση μου είναι πολύ απλή: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον υπ’ αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο», δήλωσε.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή μιας σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, πρωτοπορώντας σε ένα σύστημα επαλήθευσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.