Σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή επιδιώκει να μπει ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τη Δευτέρα με επίκαιρη ερώτησή του ζήτησε απαντήσεις στο φλέγον ζήτημα της ακρίβειας.

«Παρά τις αυξήσεις σε ρεύμα, ενοίκια και τρόφιμα και τη συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης, η κυβέρνηση επιμένει στην υπερφορολόγηση μέσω άδικων έμμεσων φόρων, αφήνοντας στο απυρόβλητο τα υπερκέρδη τραπεζών, διυλιστηρίων και εταιρειών ενέργειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για την πάταξη της αισχροκέρδειας και την ανακοπή της ακρίβειας, καλώντας την Κυβέρνηση να τις υιοθετήσει» ανέφεραν από την ΚΟ.

Με βάση τα παραπάνω ο Σωκρ. Φάμελλος ρωτά τον Πρωθυπουργό:

Γιατί δεν υιοθετεί τις κοστολογημένες προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια και τους υψηλούς έμμεσους φόρους; Δηλαδή τη μείωση -ακόμα και την αναστολή για κάποιο διάστημα- του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα με βάση και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο ελάχιστο της Ευρώπης; Γιατί δεν προχωρά στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, των διυλιστηρίων και των εταιρειών ενέργειας που θα μπορούσαν να δώσουν οικονομικά περιθώρια και για την ελάφρυνση των καταναλωτών και για τη χρηματοδότηση νέας, καινοτόμας και αποκεντρωμένης επιχειρηματικότητας; Γιατί δεν παρεμβαίνει αποφασιστικά στον έλεγχο και στη ρύθμιση της αγοράς, αλλά και στην πάταξη της αισχροκέρδειας;

Ζητούμενο για τον Σωκράτη Φάμελλου είναι ο πρωθυπουργός να εμφανιστεί στη Βουλή και να τοποθετηθεί επί των όσων του καταλογίζονται έτσι ώστε στη συνέχεια να εκτεθεί επειδή δεν λαμβάνει μέτρα.

Ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτά ακούστηκαν στη ΔΕΘ από τον πρόεδρό του, έχει προτείνει: