Την ενεργοποίηση του άρθρου 72 του Κανονισμού της Βουλής ζητούν οι 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι αιτήθηκαν επισήμως την Τετάρτη τη διενέργεια ονομαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 36 στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που επαναπροσδιορίζει τη σύνθεση του ΔΣ της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, είχε ενημερώσει για την κοινοβουλευτική αυτή πρωτοβουλία που θα ληφθεί, σε συνάντησή του με τη διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, και αναλόγως κινήθηκε η ΚΟ λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το επίμαχο άρθρο του νομοσχεδίου για την ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων «προβλέπει τον αποκλεισμό των παραγωγικών φορέων από τη Διοίκηση της ΔΕΘ» με αποτέλεσμα, σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, «η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε μια συμβουλευτική επιτροπή χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, γεγονός που συνεπάγεται απώλεια εμπειρίας και τεχνογνωσίας».

Όπως είχε τονίσει ο Σωκρ. Φάμελλος σε αυτή την περίπτωση «καθένας εκ των βουλευτών οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του», κρίνοντας ότι με το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση η Έκθεση θα χάσει εφεξής τον δημόσιο χαρακτήρα της. Αντικρούοντας μάλιστα τη στρατηγική του αρμόδιου Υπουργείου είχε ζητήσει και την εξαίρεση της ΔΕΘ από το Υπερταμείο.

Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ συνυπογράφουν οι Χρ. Γιαννούλης, Κατ. Νοτοπούλου, Δ. Καλαματιανός, Χ. Μαμουλάκης, Ν. Παππάς, Ελ. Ακρίτα, Γ. Γαβρήλος, Ρ. Δούρου, Μ. Ζαμπάρας, Β. Κόκκαλης, Μαρ. Κοντοτόλη, Αλ. Μεϊκόπουλος, Θ. Ξανθόπουλος, Ανδρ. Παναγιωτόπουλος, Π. Πολάκης, Π. Τσαπανίδου και Γ. Ψυχογιός.