Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η Δανία αντιμετωπίζει «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», ανακοίνωσαν εξάλου σήμερα οι δανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Η δανική αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει ανάρτηση στο X από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγραψε, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Κοπεγχάγης.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή απλώς δεν γνωρίζω», δήλωσε ο Γέσπερσεν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Τι απαντάει η Ρωσία

Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι δεν είναι αναμιγμένη στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, που μπλόκαραν χθες, Δευτέρα, για τέσσερις ώρες την αεροπορική κυκλοφορία.

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Οι δανικές αρχές κατήγγειλαν σήμερα μια «σοβαρή επίθεση» εναντίον των υποδομών της χώρας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι, αν η πυρηνική συμφωνία New Start αφεθεί να εκπνεύσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο, δημιουργούνται κίνδυνοι για τη διεθνή ασφάλεια.

Στη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η Ρωσία θα πρέπει να λάβει μέτρα, τα οποία δεν διευκρίνισε, αν οι ΗΠΑ δεν συμφωνήσουν να παραταθεί για ένα χρόνο η ισχύς της συνθήκης, όπως πρότεινε χθες, Δευτέρα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τι αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τρίτη ότι είναι «πολύ νωρίς για να ειπωθεί» εάν οι πτήσεις πάνω από τη Δανία συνδέονται με τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της συμμαχίας από τη Ρωσία.

«Οι Δανοί αξιολογούν αυτή τη στιγμή με ακρίβεια τι ακριβώς συνέβη, ώστε να διαπιστώσουν τι κρύβεται πίσω από αυτό. Βρισκόμαστε σε πολύ στενή επικοινωνία για το θέμα. Οπότε, είναι ακόμη πολύ νωρίς για συμπεράσματα», δήλωσε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι είχε συνομιλήσει με την πρωθυπουργό της Δανίας.