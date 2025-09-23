Πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για την 62χρονη γυναίκα που έθαψε σε στάβλο την 90χρονη μητέρα της, στην Βοιωτία, προκειμένου να παίρνει τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε εισαγγελική εντολή για νέες έρευνες, με στόχο να διαπιστωθεί αν η κατηγορούμενη διέπραξε το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο αλλά και απάτη προς το Δημόσιο, με συνολικά κέρδη για την ίδια άνω των 120.000 ευρώ.

Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν πότε και πώς πέθανε η ηλικιωμένη μητέρα της κατηγορούμενης, καθώς και αν έχει πει την αλήθεια στις καταθέσεις της, τόσο για τον τρόπο που διαπίστωσε τον θάνατό της όσο και για τα χρήματα που καρπώθηκε παράνομα από τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της 90χρονης.

Η κατηγορούμενη υποστηρίζει πως η μητέρα της πέθανε το καλοκαίρι του 2023 και πως η ίδια την έθαψε με τη βοήθεια ενός ατόμου σε λάκκο λίγα μόνο μέτρα από το σπίτι της. Οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής όμως, σε συνδυασμό με τις αναλύσεις ειδικών, θέτουν τους ισχυρισμούς της υπό αμφισβήτηση.

Ειδικοί εξηγούν στο Live News πως η 62χρονη δεν είχε τις απαιτούμενες γνώσεις για να διαπιστώσει τον θάνατο της μητέρας τη, ενώ αφήνουν για την ώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο να την έθαψε ζωντανή, σε χρόνο που μένει να αποσαφηνιστεί.

Η εκτίμηση για τον χρόνο ταφής

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον σκελετό, είδε:

Οστά χωρίς ιστό

Σαθρά οστά (σαν να διαλύονται)

Ο σκελετός δεν ήταν ενιαίος

Εικόνα «απολιθωμένου σκελετού»

Η εκτίμηση των ειδικών είναι πως ο χρόνος ταφής της ηλικιωμένης ξεπερνά τα 2 χρόνια.

«Τίποτα δεδομένο»

«Δεν μπορούν οι αστυνομικοί να θεωρούν σε καμία περίπτωση τίποτα δεδομένο από αυτά που ισχυρίστηκε αυτή η γυναίκα στις Αρχές», λέει από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Ο εισαγγελέας μας ζητά πλέον να ερευνήσουμε το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας με δόλο, της θανατηφόρας έκθεσης, αν όντως υπήρχε συνεργός ή συνεργοί και το ύψος της απάτης που έχει γίνει σε βάρος του Δημοσίου».

Πότε σκάφτηκε ο λάκκος;

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου:

«Η Αστυνομία εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ένα σημείο της απολογίας της 62χρονης όπου λέει κάτι για το οποίο υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, πότε σκάφτηκε, αυτό είναι το κλειδί, ο συγκεκριμένος λάκκος. Δεν λέει λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος λάκκος σκάφτηκε τον Αύγουστο του ’23 που απεβίωσε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η μητέρα της, αλλά είπε ότι ήταν σκαμμένος από τους εργάτες, το είχε ζητήσει για κάποιες άλλες οικοδομικές εργασίες, σε προγενέστερο χρόνο. Δεν προσδιόρισε ποιος είναι ο χρόνος αυτός».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Ο αλλοδαπός, για τον οποίον κάναμε λόγο, δεν μπήκε στη λογική να συμμετάσχει σε μία παρανομία, έσκαψε απλώς το συγκεκριμένο σημείο για να γίνει κάποια στιγμή μεταγενέστερη εργασία και η ίδια μετέφερε, έχοντας πιθανόν στο σχέδιό της να θάψει εκεί κάποια στιγμή τη μητέρα της, άλλος επιβαρυντικός παράγοντας αν επιβεβαιωθεί, δηλαδή να αποφύγει το γραφείο κηδειών γιατί θα δήλωνε στις αρμόδιες Αρχές τον θάνατο».

Επιθέσεις σε δημοσιογράφους

Το πρωί της Τρίτης 23/9 η 62χρονη, εκτός εαυτού, άρπαξε το μικρόφωνο και χειροδίκησε σε βάρος δημοσιογράφου έξω από το σπίτι της, μπροστά στις κάμερες.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, κάμερα του Live News βρέθηκε έξω από το σπίτι της συγκεκριμένης γυναίκας.

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε η 62χρονη από την δημοσιογράφο του MEGA, προκειμένου να δώσει την δική της οπτική για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αρνήθηκε να απαντήσει.

Όπως είπε: «Συνεχίζετε… το βλέπετε; Ταλαιπωρήστε κι άλλο τα ζώα και θα δούμε τι θα γίνει…», είπε όλο νόημα και πρόσθεσε:

«Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση φέρνετε τα ζώα μου και πώς βιάζετε εμένα και την προσωπική μου ειρήνη; Το καταλαβαίνετε; Γιατί επιμένετε με τέτοιο τρόπο; Αν ήθελα να πω οτιδήποτε θα το είχα πει».