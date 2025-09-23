Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η 62χρονη διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων η οποία με τη βοήθεια ενός άνδρα επιχείρησε να κρύψει τον θάνατο της μητέρας της σε χωριό της Βοιωτίας, με στόχο να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

«Ντρέπεται πολύ για αυτά που έχει κάνει. Το έχει συνειδητοποιήσει, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να συνέλθει. Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της. Όφειλε χρήματα σε τράπεζες, είχε δανειστεί από τρίτους για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας της μητέρας της και άλλα οικογενειακά προβλήματα υγείας», είπε ο Νικόλαος Γεωργούσης, δικηγόρος της 62χρονης.

Μάλιστα, η ηλικωμένη λάμβανε 1400 ευρώ καθαρά από τη σύνταξη.

Πότε πέθανε η μητέρα της;

Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα της πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια και λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός. Ομολόγησε ότι προσέλαβε αλλοδαπό εργάτη για να τη βοηθήσει να τη θάψει. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν γείτονες που είχαν να την δουν ακόμα και 5 χρόνια.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της 62χρονης, η γυναίκα έθαψε τη μητέρα την τον Αύγουστο του 2023, όταν και πέθανε η ηλικιωμένη.

Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως ύστερα από καταγγελίες κατοίκων που δεν είχαν δει την ηλικιωμένη για χρόνια, ενώ η κόρη ισχυριζόταν ότι η μητέρα της είτε ζούσε με συγγενείς είτε φιλοξενούνταν σε δομή. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, παρουσίαζε άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως τη μητέρα της.

«Τα τελευταία χρόνια είχε κλειστεί στον εαυτό της»

«Η 62χρονη έλεγε ότι είχε τη μητέρα της σε δομή ή σε μία αδερφή της στην Ελευσίνα. Την φρόντιζε η ίδια για πολλά χρόνια. Στο σπίτι είχε τα σκυλιά, ήταν λίγο επιθετική κι έτσι δεν ζύγωνε κανένας κοντά. Τα τελευταία χρόνια είχε κλειστεί στον εαυτό της», είπε ο Τάκης Αικατερίνης, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κλειδίου.

Σε βάρος της 62χρονης σχηματίστηκε δικογραφία ψευδή κατάθεση και σύμφωνα με τον δικηγόρο της, εάν θα της απαγγελθούν άλλες κατηγορίες θα φανεί στην πορεία.