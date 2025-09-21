Στην Βοιωτία γυναίκα ομολόγησε πως έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της με κίνητρο να συνεχίζει να παίρνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Μια φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της κοντά στο σπίτι της.

Η γυναίκα προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη της το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό της στη Βοιωτία.

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και ξεκίνησαν οι έρευνες από την Αστυνομία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η 62χρονη παρουσίασε ως μητέρα της μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας, αλλά στη συνέχεια παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε θάψει την πραγματική της μητέρα στην αυλή του σπιτιού της.

«Απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της μητέρας μου»

Στην ομολογία της η 62χρονη ανέφερε:

«Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της, ενώ με τη συνδρομή αλλοδαπού, με το όνομα «Γ.», που προσέλαβα και ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει, την μεταφέραμε και την θάψαμε σε στάβλο ιδιοκτησίας μας κοντά στο σπίτι».

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, Τάκης Αικατερίνης, δήλωσε σχετικά με το ανατριχιαστικό συμβάν:

«Είχα παρέμβει κι εγώ πολλές φορές για να μάθουμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι γιατί μας έλεγε οτι την είχε κλείσει σε ιδιωτική δομή. Προφασιζόταν ότι δεν ήθελε επισκέψει η μητέρα της, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα».