Απανωτές είναι οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται γύρω από το περιστατικό σε χωριό της Βοιωτίας, με αστυνομικούς να εντοπίζουν τη σορό ηλικιωμένης γυναίκας τυλιγμένη σε κλινοσκεπάσματα και θαμμένη σε αυτοσχέδιο λάκκο, μέσα σε παλιό στάβλο.

Πίσω από το μακάβριο θέαμα που αντίκρυσαν οι αρχές αποδείχθηκε ότι βρίσκεται η 62χρονη κόρη της υπερήλικης και διευθύντρια όλων των ΚΕΠ (4) του δήμου Τανάγρας, η οποία με τη βοήθεια ενός άνδρα επιχείρησε να κρύψει τον θάνατο της μητέρας της, με στόχο να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Όπως παραδέχθηκε η 62χρονη, η μητέρα της είχε κινητικά προβλήματα και πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια και λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός. Ομολόγησε ότι προσέλαβε αλλοδαπό εργάτη για να τη βοηθήσει να τη θάψει.

«Αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι αφού κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια, στη συνέχεια με βοήθεια αλλοδαπού, του οποίου τα στοιχεία δε γνώριζε για να τα αναφέρει, την έθαψε», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη» και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές Αρχές και σήμερα στο αυτόφωρο.

Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως ύστερα από καταγγελίες κατοίκων που δεν είχαν δει την ηλικιωμένη για χρόνια, ενώ η κόρη ισχυριζόταν ότι η μητέρα της είτε ζούσε με συγγενείς είτε φιλοξενείτο σε δομή. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, στους αστυνομικούς ελέγχους, παρουσίαζε ψευδώς άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως τη μητέρα της.

«Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι να εκτελέσουν εισαγγελική παραγγελία. Προφανώς, υπήρχε κάποια ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα, γιατί στη συνέχεια διέταξε προκαταρκτική στο τοπικό ΑΤ, να διερευνήσει εάν αυτή η γυναίκα βρίσκεται εν ζωή. Έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της γυναίκας, τους ανέφερε ότι δε βρισκόταν στο σπίτι κι ότι έπρεπε να πάνε την επόμενη. Την επόμενη ημέρα, διαπίστωσαν ότι εμφάνισε μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Πώς αποκαλύφθηκε η πλαστοπροσωπία

Οι αστυνομικοί έμαθαν πως η 85χρονη που τους παρουσίασε ως μητέρα της, έμενε στην περιοχή, αλλά δεν είχε συγγένεια με την 62χρονη. Συνεχίζοντας τις έρευνες, οι αρχές εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Πληροφορίες του Mega αναφέρουν ότι μία φωτογραφία ήταν το «κλειδί» όταν προσέγγισαν οι Αρχές την 62χρονη και κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί είδαν αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα και παρατήρησαν ότι δεν αντιστοιχούσε η ηλικία της, το όνομά της και πλέον με μία φωτογραφία που βρήκαν, ρωτούσαν στο χωριό ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Έτσι βρήκαν ότι η ηλικιωμένη είναι μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και κατάλαβαν την απάτη.

Η διευθύντρια του ΚΕΠ ανέφερε ότι είχε αυτοάνοσο νόσημα και ένα παιδί που σπουδάζει στην Κρήτη και έχει πολλά έξοδα. Η αστυνομία εντόπισε το παιδί κι αυτό, αφού ρωτήθηκε αν γνώριζε για τον θάνατο της γιαγιάς του, φέρεται να κατέθεσε ότι δεν ήξερε, γιατί είχε να πάει στο χωριό πέντε χρόνια.

Ο ψυχολογικός εκβιασμός

Σύμφωνα με συγγενή της ηλικιωμένης που παρουσίασε η 62χρονη ως δήθεν μητέρα της, η διευθύντρια «ήρθε και μου ζήτησε να τη βοηθήσω, αλλιώς μου είπε ότι ‘θα αυτοκτονήσει. Μου είπε να έπαιρνε την ηλικιωμένη θεία μου στο σπίτι της, γιατί θα πήγαινε κλιμάκιο για να δει τη μητέρα της, η οποία όμως, όπως μου ανέφερε, ήταν στην Κόρινθο σε ίδρυμα. Έλεγε πως αν δεν έβρισκαν τη μητέρα της, θα της ζητούσαν να επιστρέψει τα λεφτά από τη σύνταξη και το επίδομα».

«Τη γνώριζε όλος ο δήμος, δημιουργούσε συνέχεια προβλήματα»

«H 62χρονη», όπως είπε μιλώντας στο Mega ο Πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Κλειδιού, Τάκης Αικατερίνης, «ήταν ένας άνθρωπος κλειστού χαρακτήρα και δεν είχε επικοινωνία με κανέναν στην περιοχή.

«Είχα πολλά χρόνια να την δω, πάνω από τρία με τέσσερα χρόνια. Μετά έγινε παραπληγική, ήταν κατάκοιτη. Η 62χρονη ήταν μόνη της, δεν είχε επαφή με κανέναν», σχολίασε αρχικά.

Σε ερωτήσεις που έκανε στη διευθύντρια του ΚΕΠ για το πού βρίσκεται η μητέρα της, φέρεται πως του απαντούσε πως είναι σε δομή, αλλά δεν θα αποκαλύψει την τοποθεσία γιατί δε θέλει επισκέψεις και έχει ψυχολογικά προβλήματα.

«”Είναι σε δομή, μακριά”, μου έλεγε. ”Σε ποια δομή”, την ρώταγα. ”Δε σας λέω γιατί δεν θέλει επισκέψεις, έχει ψυχολογικά”».

Εξάλλου, ο πρόεδρος ανέφερε πως, πέρα από τη σύνταξη της 90χρονης και το επίδομα αναπηρίας, η 62χρονη έπαιρνε και άλλο επίδομα για να τη φροντίζει. «Έπαιρνε ένα επίδομα για να συντηρεί την μητέρα της, να τη φροντίζει, δεν ξέρω το ακριβές ποσό».

Στο τραπέζι και το εγκληματικό σενάριο

Η 62χρονη υποστήριξε όταν συνελήφθη, ότι η μητέρα της πέθανε το 2023, ωστόσο, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι είχαν να την δουν ζωντανή, ακόμα και πέντε χρόνια.

Η κ. Δημογλίδου στις δηλώσεις της ανέφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια ή το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη να πέθανε εξαιτίας παραμέλησης.

Τον λόγο έχει τώρα ο ιατροδικαστής, με τη νεκροψία – νεκροτομή να καλείται να αποκαλύψει πόσα χρόνια η 90χρονη βρισκόταν νεκρή και εάν υπήρξε εγκληματική ενέργεια πίσω από το τέλος της.

Τα 4 αναπάντητα ερωτήματα

Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου είναι αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν εγκληματική ενέργεια, αλλά και κατά πόσο της είχε παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια, ώστε να μη φύγει από τη ζωή.

Επίσης, εξετάζεται, αν και κατά πόσο υπήρξε συνεργός, ώστε να βρεθούν τα στοιχεία του. Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., «η ίδια έχει δώσει το μικρό όνομα του συνεργού με τη γυναίκα να υποστηρίζει ότι δε βρίσκεται πλέον στη χώρα μας, καθώς πρόκειται για αλλοδαπό.

Παράλληλα, ερευνάται το μέγεθος της οικονομικής ζημίας για το Δημόσιο.