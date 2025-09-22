Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει, ούτε πρόκειται να υπάρξει, τηλεοπτική κωμωδία τόσο αιχμηρή, καυστική και αστεία όσο το Ιπτάμενο Τσίρκο των Μόντι Πάιθον (Monty Python’s Flying Circus), πίσω στην δεκαετία του 1970.

Σε μια εποχή άκρως συντηρητική, πόσο μάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Πάιθον, δηλαδή οι Βρετανοί Μάικλ Πέιλιν, Τζον Κλιζ, Γκρέαμ Τσάπμαν, Ερικ Αϊντλ, Τέρι Τζόουνς και ο μόνος Αμερικανός της παρέας, ο Τέρι Γκίλιαμ, πολύ απλά, δεν άφησαν τίποτα όρθιο.

Και που; Στο BBC! Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της Αγγλίας.

Από το 1969 ως το 1974, πριν την εισβολή του γκρουπ στον κινηματογράφο με τους «Ιππότες της ελεεινής τραπέζης» (1975), κοινωνία, πολιτική, εκπαίδευση, νοσοκομειακή περίθαλψη, αστυνομία, δικαστικό σύστημα – τα πάντα – πέρασαν τα πάνδεινα στη σφαίρα των Monty Python με τον πιο αδίστακτο, τον πιο ακραίο και τον πιο αστείο τρόπο.

Ενοχλήθηκε κανείς;

Φυσικά!

Αλλά κανείς δεν τους πείραξε.

Και να που σήμερα, περίπου μισό αιώνα αργότερα, στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, στην Αμερική της Ελευθερίας, δύο από τους πιο αναγνωρισμένους εκφραστές της σάτιρας στην τηλεόραση, ο Στίβεν Κόλμπερτ και ο Τζίμι Κίμελ έχασαν την δουλειά τους επειδή κάνοντας την… δουλειά τους, που είναι η σάτιρα καταστάσεων στην πατρίδα τους, προέβησαν σε νύξεις κατά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες γύρω από τα όσα είπαν και το τι έγινε μετά. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο.

Χρειάζεται όμως να επισημάνει κανείς την υποστήριξη που οι Κόλμπερτ και Κίμελ βρήκαν από διάφορα σημεία του κόσμου από εξίσου διάσημους συναδέλφους τους.

Ένα από αυτά τα σημεία είναι η Αγγλία, από όπου μίλησε υπέρ τους το πρώην μέλος των Monty Python, ο Έρικ Άιντλ.

Ένας καθ’ ύλην αρμόδιος.

Προσφάτως, ο Αϊντλ υπενθύμισε σε όλους γιατί η σάτιρα έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σε μια συνέντευξή του, επέκρινε το CBS για την απόλυση του Στίβεν Κόλμπερτ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «πολύ αγενή» και τόνισε ότι η φίμωση σατιρικών φωνών δεν είναι ποτέ καλό σημάδι.

Και δεν είναι όντως, αν θυμηθούμε ποιοι απεχθάνονταν την σάτιρα πίσω στα μισά του 20ού αιώνα στην Ευρώπη. Αλλά και το τι έγινε αργότερα.

Προς τιμήν του, ο Αιντλ επαίνεσε την σειρά South Park για την καυστική της προσέγγιση προς τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «ηρωικό» το έργο της.

Επεσήμανε δε, ότι «μια τέτοια κωμωδία βλάπτει πραγματικά όσους τρέφονται με τον εγωισμό τους».

«Κωμωδία είναι να λες το σωστό πράγμα τη λάθος στιγμή», είπε «και γι’ αυτό ακριβώς είναι τόσο ζωτικής σημασίας.»

Οπως όλοι οι καλοί κωμικοί, ο Ερικ Αιντλ ανέκαθεν καταλάβαινε την πραγματική δύναμη της κωμωδίας.

Οι μόνοι που αδυνατούν να την καταλάβουν είναι απλώς, εκείνοι που δεν έχουν χιούμορ.

Και αυτοί που φιμώνουν την κωμωδία, είναι όσοι, στην πραγματικότητα την φοβούνται.