Η Δικαιοσύνη αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου και προϋπόθεση της ίδιας της Δημοκρατίας. Ωστόσο στη χώρα μας, η απονομή της ταυτίζεται με καθυστερήσεις, αναποτελεσματικότητα και δυστυχώς με μια διάχυτη δυσπιστία των πολιτών απέναντί της.

Οι παθογένειες είναι γνωστές. Υποθέσεις που εκκρεμούν για χρόνια εξουθενώνουν τους πολίτες. Δικαστήρια υποστελεχωμένα, με ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνολογικά εργαλεία που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Την ίδια στιγμή, οι κτιριακές υποδομές παραμένουν ακατάλληλες. Συνθήκες που δεν τιμούν ούτε τη Δικαιοσύνη ούτε τους ανθρώπους που τη λειτουργούν.

Το πρόβλημα εντείνεται αισθητά ιδίως τα τελευταία χρόνια, με τη διαρκή αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που δημιουργεί καθεστώς ανασφάλειας. Οι συνεχείς τροποποιήσεις των κωδίκων καθιστούν την εφαρμογή του δικαίου ασταθή και συχνά οδηγούν σε παραβίαση διαδικασιών και δικαιωμάτων. Όταν οι «κανόνες του παιχνιδιού» αλλάζουν συνεχώς, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη αποσαρθρώνεται.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αλλά και οι νομικές Ενώσεις έχοντας θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής δεν έχουν μείνει απαθείς. Έχουν αναδείξει επανειλημμένα τα προβλήματα, έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, έχουν σταθεί απέναντι σε άδικες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις.

Αναμφίβολα χρειάζονται πιο τολμηρές πρωτοβουλίες και κυρίως ένας λόγος καθαρός, διεκδικητικός που θα απαιτεί από την πολιτεία ουσιαστική επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, σε σύγχρονες υποδομές καθώς και κυρίως σταθερότητά του νομοθετικού πλαισίου ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα εκφράσει αυτές τις θέσεις με συνέπεια και τόλμη;

Στις επερχόμενες δικηγορικές εκλογές η δικηγορική κοινότητα χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να αρθρώσουν λόγο, που μπορούν πραγματικά να συγκρουστούν όπου είναι απαραίτητό για να υπερασπιστούν το κύρος της Δικαιοσύνης και τα δικαιώματα του πολίτη χωρίς εκπτώσεις.

Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παραμένει βαρίδι στην ανάπτυξη. Οφείλουμε να παλέψουμε για μια θεσμική αναγέννηση. Και σε αυτή την προσπάθεια, η φωνή των δικηγόρων πρέπει να ακουστεί δυνατά και καθαρά.

Ο κύριος Λουκάς Προυσανίδης είναι Δικηγόρος Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων.