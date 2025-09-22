Μέσα σε έναν μήνα, ο εναέριος χώρος μελών του ΝΑΤΟ παραβιάστηκε τρεις φορές από ρωσικά drones ή πολεμικά αεροπλάνα.

Πρώτα η Πολωνία. Ύστερα η Ρουμανία. Και τελευταία η Εσθονία.

Τρεις φορές σε έναν μήνα είναι πολλές. Ακόμη κι αν δεχτούμε το λάθος ή τη σύμπτωση ή την απώλεια προσανατολισμού είναι πάλι πολλές.

Έως τώρα δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση για ποιον λόγο τα ρωσικά αεροπλάνα χάνουν ξαφνικά τον δρόμο τους και πετάνε πάνω από ξένες χώρες.

Η κυρίαρχη ερμηνεία των νατοϊκών είναι ότι ο Πούτιν «τεστάρει» τις αντιδράσεις της δυτικής Συμμαχίας κι ότι δοκιμάζει τα νεύρα της.

Μπορεί. Μόνο που υπάρχει ένα ερώτημα. Τι θα συμβεί αν οι νατοϊκοί αποφασίσουν κι αυτοί να δοκιμάσουν τα νεύρα του Πούτιν; Ή, ακόμη χειρότερα, αν καταρρίψουν με πρόθεση ή από λάθος ένα ρωσικό αεροπλάνο;

Ποιος θα ελέγξει το επόμενο βήμα;

Έως τώρα το ΝΑΤΟ κρατάει μια συγκρατημένη στάση ενεργοποιώντας το άρθρο 4 αντί για το άρθρο 5 του Καταστατικού. Μιλάει δηλαδή για κίνδυνο κι όχι για επίθεση.

Πάλι καλά. Αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη συνέχεια αν ένα παιχνίδι που δεν είναι παιχνίδι συνεχιστεί.

Αλλά πάμε στην ουσία. Τι ακριβώς δοκιμάζει ο Πούτιν με αυτές τις παραβιάσεις;

Πάλι η κρατούσα νατοϊκή ερμηνεία είναι ότι δοκιμάζει να δει αν η Ατλαντική Συμμαχία είναι διατεθειμένη να υπερασπιστεί το ανατολικό σύνορό της.

Ωραία περιέργεια. Αλλά κι επικίνδυνη.

Διότι υπονοεί ότι το ανατολικό σύνορο του ΝΑΤΟ δεν είναι δεδομένο κι ενδεχομένως μπορεί να μεταβληθεί υπέρ της Ρωσίας αν το ΝΑΤΟ δεν είναι διατεθειμένο να το υπερασπιστεί.

Δεν έχουμε κάποια σχετική ένδειξη. Να δεχτούμε όμως για την ευκολία της συζήτησης ότι μπορεί να ισχύει.

Πράγμα που θα σημαίνει ότι η Ρωσία δεν έχει απλώς αεροπλάνα που χάνουν τον δρόμο τους αλλά επιδιώκει έναν ευρύτερο «επανασχεδιασμό» του ευρωπαϊκού χάρτη.

Αυτό ακριβώς δηλαδή που υποψιάζονται οι Ευρωπαίοι. Και οι οποίοι δεν νομίζω ότι θα το δεχτούν με κάτω τα χέρια.

Κατά τα άλλα ωραίες είναι οι μεγάλες κουβέντες για ειρήνη και ασφάλεια. Αλλά η πρώτη συνθήκη της ασφάλειας είναι να μπορείς να ζεις ειρηνικά μέσα στα σύνορά σου χωρίς να πετούν πάνω από το κεφάλι σου ανεπιθύμητα drones και μαχητικά.

Αυτό νομίζω είναι κατανοητό από όλους, αν και δεν ξέρω αν το κατανοούν και οι Ρώσοι. Ελπίζω να το καταλάβουν.

Κι όποιος έχει πρόβλημα με τα νεύρα του, κανένα πρόβλημα. Να πάρει χάπια.