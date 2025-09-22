Δύσκολες ώρες βιώνει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε, ποζάρει χαμογελαστός πλάι στη μητέρα του, συνοδεύοντάς την με λίγα αλλά γεμάτα συναίσθημα λόγια: «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι. Θα μου λείπεις, όπως πάντα».

Η ανάρτηση συγκίνησε τους ακολούθους του οι οποίοι έσπευσαν να του εκφράσουν τη στήριξή τους και να στείλουν θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια που βιώνει.

Δείτε την εν λόγω ανάρτηση: