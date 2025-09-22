5 το πρωί: Κύμα αναγνώρισης της Παλαιστίνης – Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη – Λυτρωτής ο Ελ Κααμπί
Καναδάς, Αυστραλία, Βρετανία και Πορτογαλία προχώρησαν σε συντονισμένη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του ισραηλινού πρωθυπουργού ο οποίος έκανε λόγο για «παράλογη ανταμοιβή της τρομοκρατίας»
1
Τι σημαίνει η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
- Ακολουθούν κι άλλες: Το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε η 150η χώρα από τις συνολικά 193 του ΟΗΕ που αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος. Ακολούθησε ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία, ενώ κατά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σήμερα εκτιμάται ότι θα προστεθούν στη λίστα η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Νέα Ζηλανδία, σε μια εξέλιξη ιστορικής σημασίας. Την ίδια ώρα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και οι επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη εντείνονται.
- Αμετακίνητος ο Νετανιάχου: Ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ, ενώ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του τόνισε πως «οι ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, προσφέρουν τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».
- Αλλάζουν οι διπλωματικές ισορροπίες: Το Ισραήλ εξετάζει αντίποινα με την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης -μια κίνηση που θα προκαλούσε παγκόσμια διπλωματική αναταραχή, καθώς θα βάθυνε τη σύγκρουσή του με την Ευρώπη, θα διεύρυνε το χάσμα με τα αραβικά κράτη και θα απομάκρυνε περαιτέρω τις ΗΠΑ από τους συμμάχους τους ανά τον κόσμο.
2
Νέες αποκαλύψεις για την αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη
- «Ήταν αγαπημένοι»:«Τα αδέρφια ήταν αγαπημένα μεταξύ τους» δήλωσε ο πατέρας για δολοφόνο και θύμα, επισημαίνοντας πως ο 50χρονος δεν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Ο ίδιος δεν είχε παρατηρήσει κάποια επιθετική συμπεριφορά του γιου του απέναντι στην 59χρονη κόρη του.
- Συγκλονισμένος ο δολοφόνος: «Τώρα έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ τι πραγματικά έχει συμβεί. Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά, επαναλαμβανόμενη, της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Ειμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε» δήλωσε ο δράστης, ο οποίος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ του δόθηκε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 24/9.
- Το χρονικό: Ο 50χρονος προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην 59χρονη γυναίκα με τη χρήση σακούλας στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη συνέχεια κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι έχει σκοτώσει την αδερφή του.
3
Tαλαιπωρία στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω κυβερνοεπίθεσης
- Συνεχίζεται η ταλαιπωρία: Χιλιάδες ταξιδιώτες σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις, καθώς τα συστήματα check in δεν έχουν αποκατασταθεί μετά την κυβερνοεπίθεση, που τα έθεσε εκτός λειτουργίας. Την ίδια στιγμή, δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, με τις περισσότερες να είναι στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και στο Χίθροου του Λονδίνου.
- Υποψίες για στοχευμένη κυβερνοεπίθεση: Πιθανό είναι το σενάριο εκβιασμού μέσω ransomware με αντάλλαγμα λύτρα σε μορφή bitcoin. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να εμπλέκονται διεθνείς εγκληματικές ομάδες που έχουν αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια από άλλες αντίστοιχες επιθέσεις.
- Προσπάθειες για επίλυση: Το προσωπικό έχει αυξηθεί στα check-in και υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και των ταξιδιωτών, μερικές ώρες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι τους, ώστε να προλάβουν τυχόν ακύρωση του δρομολογίου. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την υπόθεση, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για «εκτεταμένη ή σοβαρή» επίθεση.
4
Έμεινε όρθιος στη Λεωφόρο ο Ολυμπιακός
- Ο Ελ Κααμπί έδωσε τον βαθμό: Tο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και χάρισε στον Ολυμπιακό το βαθμό της ισοπαλίας. Oι «πράσινοι» προηγήθηκαν στο 48’ με το πλασέ του Ντέσερς. Μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 10 βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή, μαζί με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει μόλις δύο πόντους.
- Αρνητικός πρωταγωνιστής ο διαιτητής: Το παιχνίδι στιγματίστηκε από την διαιτησία του Ντενίζ Αϊτέκιν ο οποίος στο 35ο λεπτό έκλεισε τα μάτια στην ανατροπή του Καμπέλα και αντί να δείξει την άσπρη βούλα τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον Γάλλο άσο του Ολυμπιακού θεωρώντας ότι έκανε θέατρο, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των ερυθρόλευκων.
- Θεσσαλικό μπλόκο στην ΑΕΚ: Μετά τον ΠΑΟΚ που υποχρεώθηκε σε «λευκή» ισοπαλία στο γήπεδό του από τον Παναιτωλικό και η ΑΕΚ έχασε βαθμούς καθώς έπεσε πάνω στο μπλόκο της ΑΕΛ στη Λάρισα. Η ομάδα του θεσσαλικού κάμπου αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 της Ένωσης, την οποία υποχρέωσε στην πρώτη απώλεια βαθμών ενώ ταυτόχρονα οι «κιτρινόμαυροι» δέχθηκαν το πρώτο τέρμα τους στο πρωτάθλημα.
5
Εθαψε τη μητέρα της για να κρατήσει τη σύνταξή της
- Το κίνητρο: Μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε στις Αρχές ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο κοντά στο σπίτι της στη Βοιωτία, προκειμένου να μπορέσει η ίδια να κρατήσει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της, καθώς όπως επισήμανε στην Αστυνομία αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.
- Η ομολογία: Η γυναίκα στην ομολογία της δήλωσε ότι η μητέρα της είχε κινητικά προβλήματα, και απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια το καλοκαίρι του 2023. Ωστόσο, δεν δήλωσε τίποτα στις Αρχές, καθώς προτίμησε να θάψει την μητέρα της κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο μια οικονομική βοήθεια.
- Τα ερωτήματα: Στο παρελθόν, ό,τι προσπάθεια είχε γίνει από τον περίγυρο της για επικοινωνία με την μητέρα της, αποδείχθηκε μάταιη καθώς η 63χρονη ισχυριζόταν ότι η μητέρα της διέμενε σε ιδιωτική δομή και λόγω ψυχολογικών προβλημάτων δεν ήθελε να δέχεται επισκέψεις.
