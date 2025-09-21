Παγκόσμια διπλωματική αναταραχή αναμένεται να προκαλέσει η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Πορτογαλία.

Το Ισραήλ εξετάζει αντίποινα με την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης — μια κίνηση που θα βάθυνε τη σύγκρουσή του με την Ευρώπη, θα διεύρυνε το χάσμα με τα αραβικά κράτη και θα απομάκρυνε περαιτέρω τις ΗΠΑ από τους συμμάχους τους ανά τον κόσμο, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει τον Νετανιάχου και το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα.

Η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει τους συμμάχους πριν από την ανακοίνωση της Κυριακής ότι το Ισραήλ θα αντιδρούσε «συμβολικά», με κορυφαίους αξιωματούχους να εξηγούν πως μια τέτοια απάντηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εμβληματικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ, που στόχευαν στην εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ – αραβικών κρατών, αλλά πλέον φαίνεται να απειλούνται με κατάρρευση.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η αναγνώριση της Παλαιστίνης και από άλλες χώρες – στενούς συμμάχους των ΗΠΑ αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τις εντάσεις, σε μια περίοδο όπου ήδη υπάρχουν διαφωνίες για τη βοήθεια στην Ουκρανία αλλά και για διμερή ζητήματα όπως οι δασμοί.

Σε ανοικτή επιστολή τους, ανώτερα στελέχη των Ρεπουμπλικανών προειδοποίησαν την Κυριακή τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Καναδό ομόλογό του Μαρκ Κάρνεϊ και τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε ότι «η αναγνώριση θα σας φέρει σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και ενδέχεται να προκαλέσει τιμωρητικά μέτρα ως απάντηση».

Παραμένει ασαφές αν οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν ενεργά την ισραηλινή απάντηση — περιλαμβανομένης μιας πιθανής προσάρτησης τμημάτων της Δυτικής Όχθης — ή αν η κυβέρνηση Τραμπ απλώς έχει συμφωνήσει να μην σταθεί εμπόδιο στον Νετανιάχου.

Το σχέδιο του Ισραήλ

Μέλη της δεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου έχουν ήδη διατυπώσει ένα σχέδιο για προσάρτηση του 82% της Δυτικής Όχθης, αποκόπτοντας τις υπόλοιπες παλαιστινιακές περιοχές μεταξύ τους.

Ο εθνικιστής υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε την Κυριακή ότι η κίνηση «απαιτεί άμεσα αντίμετρα» και ότι θα καταθέσει πρόταση για «κυριαρχία στη Ιουδαία και Σαμάρεια» — τον βιβλικό όρο για την περιοχή, που χρησιμοποιείται συχνά από σκληροπυρηνικούς.

Ακόμη κι αν το σχέδιο, το οποίο στηρίζει ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, δεν υιοθετηθεί, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια συμβολική τουλάχιστον προσάρτηση εδαφών που αναγνωρίζονται διεθνώς ως παλαιστινιακά, πιθανότατα σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτήν την εβδομάδα.

Ο Σμότριτς είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι πιστεύει πως το σχέδιο αυτό θα «θάψει» οριστικά την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους.

Τι θα σήμαινε για ΕΕ και ΗΑΕ;

Μια τέτοια κίνηση θα εξόργιζε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης αποτελεί «κόκκινη γραμμή», και θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων, μόλις πέντε χρόνια αφότου αναγνώρισαν επισήμως το Ισραήλ μαζί με το Μπαχρέιν.

Παράλληλα, η ΕΕ θα μπορούσε να ενισχύσει τη στήριξη για νέες κυρώσεις και δασμούς, επιτείνοντας τις εντάσεις με το Ισραήλ, την ώρα που οι ΗΠΑ σχεδιάζουν -σύμφωνα με πληροφορίες- να πουλήσουν σχεδόν 6 δισ. δολάρια σε όπλα στο Ισραήλ, περιλαμβανομένων 30 επιθετικών ελικοπτέρων Apache αξίας 3,8 δισ. δολαρίων και 3.200 τεθωρακισμένων οχημάτων αξίας 1,9 δισ. δολαρίων.

Αμετακίνητος ο Νετανιάχου

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει μετά την επίσκεψή του στον ΟΗΕ.

«Διπλασιάσαμε τον εβραϊκό εποικισμό στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια – και θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο», είπε. «Η απάντηση στην τελευταία απόπειρα να μας επιβληθεί ένα κράτος-τρομοκράτης στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένετέ την».

Από την πλευρά του, ο Στάρμερ δήλωσε στην ανακοίνωσή του την Κυριακή ότι στόχος είναι να «αναζωπυρωθεί η ελπίδα για ειρήνη και λύση δύο κρατών». Ωστόσο, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί τη λύση δύο κρατών ήδη νεκρή, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ξεκάθαρα: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».