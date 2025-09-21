Συγκλονίζει την πόλη της Θεσσαλονίκης το φονικό ανάμεσα στα δύο αδέλφια, μέσα σε ένα διαμέρισμα της οδού Αλεξάνδρειας. Ο 50χρονος δράστης μετά την δολοφονία κάλεσε στο 100 και ομολόγησε στους αστυνομικούς: «Σκότωσα την αδελφή μου».

Ο πατέρας του θύματος και του δράστη μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» ανέφερε:

-Ε τι να κάνω; Κλαίω εδώ πέρα… τι να κάνω; Εγώ είμαι χάλια τώρα, τι να κάνω… δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πω…

-Το περιμένατε ποτέ αυτό να γίνει;

-Όχι δεν το περίμενα. Όλοι συγχαρητήρια με δίνουν για τον γιο μου, χρόνια, χρόνια είναι αιμοδότης από 18 χρονών, αιμοδότης είναι.

-Και πώς έφτασε να κάνει κάτι τέτοιο;

-Ε δεν… κανένας δεν το περίμενε, όλοι έχουμε πέσει… τώρα ο σκοπός είναι πώς θα γίνει να… οι δικαστές να τον απαλλάξουν, πώς θα γίνει, γιατί είναι καλό παιδί. Όπου να πας όλοι συγχαρητήρια μου δίνουν, όλος ο κόσμος.

-Μιλήσατε μαζί του;

-Όχι δεν μίλησα ακόμα. Έπαιρνα τηλέφωνο δεν απαντούσε χθες. Την Παρασκευή, προχθές, εδώ στο σπίτι μου ήταν ο γιος μου.

-Και τι σας έλεγε; Ήτανε καλά; Τον προβλημάτιζε κάτι για την αδερφή του;

-Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Η κόρη μου δεν έμενε εδώ. Ο γιος μου ήρθε μόνος του εδώ, έρχεται και με βοηθάει.

-Με την κόρη είχατε σχέσεις;

-Βέβαια, είχα σχέσεις και οικονομικά και την στήριξα και όλα. Μια ζωή ολόκληρη και εγώ και ο γιος μου.

-Ο γιος σας είχε ψυχολογικά προβλήματα;

-Όχι, τι προβλήματα; Δεν είχε προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.

-Τα αδέρφια μεταξύ τους ήταν αγαπημένα;

-Ναι καλέ, ήτανε. Χθες εδώ ήταν ο γιος μου στο σπίτι, εδώ σε εμένα, εδώ ήτανε.

-Και σας είπε κάτι για την αδερφή του;

-Όχι δεν είπε τίποτα κακό.

Την Τετάρτη η απολογία

Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο πενηντάχρονος αδελφοκτόνος, ο οποίος έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε στον Εισαγγελέα ότι θόλωσε.

Συγκεκριμένα είπε: “Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Ειμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει.”

Νωρίτερα σήμερα, ο αδελφοκτόνος είχε οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.