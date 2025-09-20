Στη δίνη των πιο σφοδρών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων βρίσκεται ξανά η Γάζα, με δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες εκτοπισμένους και μια ανθρωπιστική κρίση που ξεπερνά τα όρια αντοχής. Την ίδια στιγμή, η μοίρα των τελευταίων 48 ομήρων κρατά σε αγωνία οικογένειες στο Ισραήλ, ενώ η διεθνής κοινότητα αυξάνει την πίεση για άμεση πολιτική λύση.

Ισχυρές ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σάρωσαν τη νύχτα την Πόλη της Γάζας, προκαλώντας τουλάχιστον 14 θανάτους, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας. Ο ισραηλινός στρατός, που δηλώνει αποφασισμένος να «καταστρέψει τη στρατιωτική υποδομή της Χαμάς», εντείνει την επιχείρηση χωρίς να ανακοινώνει χρονοδιάγραμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρατεταμένων επιχειρήσεων.

Ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου

Μετά από 23 μήνες πολιορκίας, οι απώλειες στη Γάζα ξεπερνούν τις 65.000 ζωές, ενώ σχεδόν το 90% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί. Ο λιμός, η έλλειψη ιατρικής φροντίδας και η καταστροφή βασικών υποδομών εντείνουν την εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Στο νοσοκομείο Σίφα μεταφέρθηκαν σοροί έξι μελών της ίδιας οικογένειας που σκοτώθηκαν από πύραυλο, ενώ άλλοι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στην πλατεία Shawa.

Η εκκένωση της πόλης και η «ανθρωπιστική ζώνη»

Το Ισραήλ καλεί τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη Γάζα και να κατευθυνθούν νότια σε μια «ανθρωπιστική ζώνη». Χιλιάδες αναχωρούν με αυτοκίνητα ή ακόμη και πεζοί, αλλά πολλοί παραμένουν, είτε εξαντλημένοι από την πείνα, είτε χωρίς τα μέσα μετακίνησης, είτε απλώς αρνούμενοι να ξεριζωθούν ξανά.

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα μια προπαγανδιστική εικόνα με τους 48 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, συγκρίνοντάς τους με τον Ισραηλινό πιλότο Ron Arad, που αγνοείται από το 1988. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τουλάχιστον 20 ζωντανοί, 26 σοροί και δύο περιπτώσεις με αμφίβολη κατάληξη, ενώ οι οικογένειες εκφράζουν φόβους ότι οι δικοί τους θα έχουν την ίδια μοίρα με τον Arad.

Η κλιμάκωση του πολέμου αυξάνει τις πιέσεις προς το Ισραήλ. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, χώρες όπως η Πορτογαλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Μάλτα, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο αναμένεται να προχωρήσουν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, κίνηση που θα σημάνει νέα διπλωματική στροφή.