Διαιτητικές ανορθογραφίες καταγράφονται στο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο από τον γερμανό Αϊτεκίν.

Η πιο κραυγαλέα περίπτωση είναι αυτή του 35ου λεπτού όταν ο Ρεμί Καμπελά επιχείρησε να περάσει ανάμεσα από τους Τετέ και Καλάμπρια και έπεσε στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού.

Ενώ στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα η αντικανονική επαφή μέσα στη μεγάλη περιοχή ο διαιτητής της αναμέτρησης αντί για την άσπρη βούλα επέλεξε να δώσει κίτρινη κάρτα για θέατρο στον άσο του Ολυμπιακού, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των ερυθρόλευκων.

Δείτε την φάση:





Η δεύτερη φάση που προκάλεσε διαμαρτυρίες έγινε στο 42ο λεπτό όταν ο Καλάμπρια ακουμπά την μπάλα που είναι στημένη για φάουλ ο Καμπελά την κλέβει και βγαίνει στην επίθεση αλλά ο διαιτητής αποφάσισε να γυρίσει την φάση πίσω για ανεξήγητο λόγο…




