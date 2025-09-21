«Για να αναζωογονηθεί η ελπίδα για ειρήνη για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς και για μια λύση δύο κρατών, σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης». Αυτό δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενώ παράλληλα έδωσε στη δημοσιότητα μια μεγαλύτερη βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Σε αυτήν μεταξύ άλλων εξηγεί πως αποφάσισε να προβεί σε αυτή την κίνηση εξαιτίας «της αυξανόμενης φρίκης στη Μέση Ανατολή» και για «να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης της λύσης δύο κρατών.»

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025



Έτσι από σήμερα, όπως αναμενόταν, το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται η 150η χώρα από τις συνολικά 193 του ΟΗΕ που αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος.

Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σύμμαχός του.

Ακολούθησαν Καναδάς και Αυστραλία

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγα λεπτά νωρίτερα Καναδάς και Αυστραλία ανακοίνωσαν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Και όλα αυτά ενόψει της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη που ξεκινάει μεθαύριο, Τρίτη. Είναι πέρα από βέβαιο, παρατηρούν οι αναλυτές, ότι και άλλες χώρες πρόκειται να προχωρήσουν μέσα την εβδομάδα στην ίδια κίνηση.

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρουμε τη σύμπραξή μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει σε δήλωσή του ο καναδός πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνεϊ.

Η Αυστραλία αναγνώρισε επίσης σήμερα επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Η Αυστραλία αναγνωρίζει την Παλαιστίνη μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία στο πλαίσιο μας προσπάθειας για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών, η οποία αρχίζει με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, αναφέρει ο Αλμπανέζι στη δήλωση που εξέδωσε από κοινού με την αυστραλή υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.

Ατή την εβδομάδα στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, και άλλες χώρες αναμένεται να πράξουν το ίδιο.

«Βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία ενός παλαιστινιακου κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.