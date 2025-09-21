Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται σήμερα να αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, παρά τις σθεναρές αντιρρήσεις της Ουάσιγκτον. Η απόφαση, που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ήδη από τον Ιούλιο, σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στη διπλωματική στάση του Λονδίνου στη Μέση Ανατολή.

Η υπόσχεση Στάρμερ

Ο ηγέτης των Εργατικών είχε δεσμευθεί πως η Βρετανία θα προχωρούσε στην αναγνώριση με αφορμή την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκτός εάν το Ισραήλ κήρυσσε κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και προχωρούσε σε ουσιαστικά μέτρα αποκλιμάκωσης. Αντίθετα, η κρίση κλιμακώθηκε, με τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα να συνεχίζονται, γεγονός που επιτάχυνε την απόφαση του Λονδίνου.

Αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι «επιβραβεύει την τερατώδη τρομοκρατία» και υιοθετεί πολιτική κατευνασμού απέναντι στην «τζιχαντιστική ιδεολογία». Η σφοδρή αντίδραση του Τελ Αβίβ αναμένεται να προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Διεθνής διάσταση και πίεση από την Ευρώπη

Η αναγνώριση από τη Βρετανία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Εμανουέλ Μακρόν ότι και η Γαλλία θα προχωρήσει στην ίδια κίνηση κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σε συντονισμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, περίπου δέκα κράτη ετοιμάζονται να ακολουθήσουν.

Ένα διεθνές ρεύμα αναγνώρισης

Μέχρι σήμερα, σχεδόν τα τρία τέταρτα των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος. Η ανακήρυξη ανεξαρτησίας έγινε το 1988 από την εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία, αλλά η διεθνής αναγνώριση παραμένει άνιση και βαθιά πολιτικά φορτισμένη.