Περίεργο το ματς για την ΑΕΚ στο Αιγάλεω, λίγο έλειψε ν’ αρχίσει με βαθμολογικές απώλειες την πορεία της στη League Phase του Κυπέλλου. Ο κακός αγωνιστικός χώρος και το ροτέισον του Νίκολιτς είχαν αναπόφευκτο αντίκτυπο στην απόδοση των «κιτρινόμαυρων», το 1-0 πάντως τους έδωσε τους τρεις χρήσιμούς βαθμούς στην έναρξη της διαδικασίας.

Τη διαφορά στην αναμέτρηση έκανε, εν τέλει, το γκολ του Πιερό στο 23′. Ο Πενράις κινήθηκε σωστά στον χώρο, πήρε την πάσα του Γκρούγιτς και ακολούθως τροφοδότησε τον Αϊτινό φορ στη μικρή περιοχή, προτού αυτός πλασάρει για το 1-0.

«Μαγική εικόνα» το αποτέλεσμα δεν ήταν. Ούτε άδικο, καθώς η Ένωση είχε ευκαιρίες να διευρύνει το προβάδισμά της. Άνετα πάντως δεν ένιωσε όσο δεν μπορούσε να βρει δίχτυα. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που το Αιγάλεω είχε τις δικές του στιγμές στο παιχνίδι, απειλώντας με ισοφάριση. Μια φορά μάλιστα η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Μπρινιόλι, ύστερα από ενέργεια του Κουιρουκίδη στο 57′.

Στα αξιοσημείωτα του παιχνιδιού η παρθενική συμμετοχή του Ζοάο Μάριο με τα κιτρινόμαυρα. Ο Πορτογάλος χαφ μπήκε με όρεξη και είχε ορισμένες καλές ενέργειες.