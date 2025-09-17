Εντυπωσιακά άρχισε την πορεία της στη League Phase του Youth League η Κ19 του Ολυμπιακού. Νίκησε 4-0 την Πάφο κι έδειξε έτοιμη να καταγράψει και φέτος μια μακριά διαδρομή.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου είχε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο λεπτό, την ώρα που η αντίπαλός της περίμενε διαρκώς πίσω από την μπάλα. Οι Χάμζα, Λιατσικούρας και Κότσαλος είχαν πολύ καλές συνεργασίες, με το «ερυθρόλευκο σύνολο να παράγει διαρκώς φάσεις.

Από μια τέτοια ωραία συνεργασία και τελείωμα του Κότσαλου προήλθε το 1-0 στο 30′. Αντιστοίχως στο 45′ ο Χάμζα με συρτό σουτ έκανε το 2-0, επικυρώνοντας την κυριαρχία του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο και στο δεύτερο μισό. Στο 47′, άλλωστε, ο Χάμζα έκανε το 3-0 με κεφαλιά, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό τέρμα του. Το τελειωτικό χτύπημα στην Πάφο δόθηκε με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Λιατσικούρα στο 57ο λεπτό, καθώς τo σκορ δεν άλλαξε έως το φινάλε, παρότι ο Τζαμαλής σημάδεψε το δοκάρι.

Για τον Ολυμπιακό αγωνίστηκαν οι Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης (69′ Φράγκος), Χάμζα (59′ Βασιλακόπουλος), Λιατσικούρας (81′ Λάνα), Φίλης, Κότσαλος (59′ Κολοκοτρώνης), Αγγελάκης (46′ Τζαμαλής)