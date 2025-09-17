Ο Ολυμπιακός επιστρέφει εκεί που ανήκει. Το βράδυ της Τετάρτης οι ερυθρόλευκοι επιστρέφουν στο Champions League μετά από πέντε χρόνια.

Στην πρώτη τους αναμέτρηση για τη League Phase φιλοξενούν στις 19.45 την Πάφο. Ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το MEGA σε περιγραφή Αντώνη Κατσαρού, ενώ από τις 19.00 θα υπάρχει Pre Game με όλα τα τελευταία νέα.

Αυτή είναι η 21 φορά που ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα σε φάση ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στις προηγούμενες 20 μέτρα πέντε νίκες, πέντε ισοπαλίες και δέκα ήττες.

Αυτή είναι η 12 διαδοχική φορά που οι ερυθρόλευκοι δίνουν το πρώτο τους ματς εντός έδρας, ενώ συνολικά είναι η 16η σε 21 συμμετοχές.

Με αφορμή την πρεμιέρα του Ολυμπιακού το ΒΗΜΑ θυμάται τις πέντε ερυθρόλευκες κορυφαίες στιγμές σε πρώτο ματς ομίλων.

Το γκολ ποίημα του Γιαννακόπουλου

Η αρχή δε θα μπορούσε να γίνει με κάτι άλλο πέρα από το ντεμπούτο του Ολυμπιακού στη διοργάνωση. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1997, οι ερυθρόλευκοι φιλοξένησαν την Πόρτο στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα ο Στέλιος Γιαννακόπουλος έφυγε στην κόντρα ύστερα από έξυπνη μπαλιά του Ίλια Ίβιτς, έπιασε ένα εντυπωσιακό βολέ περίπου σαράντα μέτρα μακριά απ’ την εστία και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ρούι Κορέια, ο οποίος βρισκόταν αρκετά έξω απ’ την εστία του.

Αυτό το γκολ χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό και στον Στέλιο Γιαννακόπουλο μια μόνιμη θέση στα κορυφαία τέρματα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ήταν ένα υπέροχο σε σύλληψη και εκτέλεση γκολ, το οποίο έμελλε να ψηφιστεί ως το κορυφαίο της διοργάνωσης της περιόδου 1997-98 από την ειδική επιτροπή της UEFA!

Η βραδιά που τρόμαξε την Βασίλισσα

Δίχως αμφιβολία μία βραδιά που θυμούνται οι μεγαλύτεροι και έχουν ακούσει για αυτή οι μικρότεροι. Στις 15η Σεπτεμβρίου 1999 ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η παρέα του Τζιοβάνι, του Ζάχοβιτς, του Γιαννακόπουλου, του Τζόρτζεβιτς και των άλλων παικταράδων του Ντούσαν Μπάγεβιτς, τρομαξε τη «Βασίλισσα» της Ευρώπης. Σε εκείνο το ματς έκανε μάλιστα ντεμπούτο ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες όλων των εποχών, ο Ικερ Κασίγιας.

Με το κατάμεστο ΟΑΚΑ να είναι στο πόδι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 11′. Ο Ζάχοβιτς εκτέλεσε το φάουλ, φέρνοντας υποδειγματικά την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Τζιοβάνι νίκησε στον αέρα τους αμυντικούς της Ρεάλ και τον Κασίγιας για το 1-0!

Η χαρά της ελληνικής ομάδας όμως δεν κράτησε πολύ. Στο 24′ ο ΜακΜάναμαν έκανε τη σέντρα και ο Σάβιο ισοφάρισε με κεφαλιά, ενώ μόλις στο 32′ έγινε η ολική ανατροπή. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, με μεγάλη δόση τύχης αφού η μπάλα κόντραρε στο τείχος, πραγματοποίησε με εκτέλεση φάουλ το 2-1 για τη Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός όχι απλά δεν τα παράτησε, αλλά απάντησε στη Ρεάλ με δική του ανατροπή. Ο Τζιοβάνι με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Κασίγιας στο 64′ και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ζάχοβιτς έκανε το 3-2.

Η Ρεάλ, ωστόσο, δεν παράτησε τον αγώνα, είχε δοκάρι στο 76′ και εντέλει με τον Ραούλ στο 80′ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η εξάρα στην Λεβερκούζεν

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2002 ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τη φιναλίστ του Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η ομάδα του Τάκη Λεμονή αποδείχτηκε κακή οικοδέσποινα. Μπορεί οι Γερμανοί να προηγήθηκαν στο 22′ με τον Σνάιντερ, όμως η ισοφάριση ήρθε γρήγορα, μόλις 5 λεπτά αργότερα με αυτογκόλ του Κλάινε.

Στο 38′ ο Ολυμπιακός έφερε τούμπα το ματς παίρνοντας κεφάλι στο σκορ με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο και ένα λεπτό πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς έγραφε το 3-1 για την ομάδα του Πειραιά με προβολή, έπειτα από τρομερή ενέργεια και ασίστ του Χρήστου Πατσατζόγλου.

Στην επανάληψη ο εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού ξαναχτύπησε δις, γράφοντας με πέναλτι το 4-1 και με μια ατομική ενέργεια το 5-1, στο 63′ και το 73′ αντίστοιχα.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν προσωρινά στα τρία γκολ με τον Σνάιντερ από το σημείο του πέναλτι στο 78′, αλλά 3 λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού ο Παρ Ζέτερμπεργκ έβαλε το κεράσακι στην τούρτα και με ένα αριστοτεχνικό φάουλ έγραψε το τελικό και θριαμβευτικό 6-2, «σφραγίζοντας» μια από τις ιστορικότερες βραδιές των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης.

Η υπόκλιση του Σιμεόνε

Το επόμενο ματς έρχεται δώδεκα χρόνια αργοτερα. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 ο Ολυμπιακός φιλοξενησε την σκληροτράχηλη Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η πρωταθλήτρια Ισπανίας και φιναλίστ του Champions League κατάλαβε από νωρίς ότι ο Ολυμπιακός δεν αστειευόταν. Ο Μαζουάκου στο 13′ και ο Αφελάι στο 31′ έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους ερυθρόλευκους.

Οι Ισπανοί κατάφεραν, όμως, χάρις στην κλάση του Μάντζουκιτς να μειώσουν πριν από το κλείσιμο του ημιχρόνου και να πιστέψουν στην ανατροπή του σκηνικού στην επανάληψη.

Η Ατλέτικο πίεσε στην έναρξη του δευτέρου 45λεπτου, όμως εκεί μίλησε ο Κώστας Μήτρογλου. Από την προσπάθεια του Κασάμι, ο στράικερ του Ολυμπιακού έκανε άψογο κοντρόλ και γύρισμα με σουτ στην κίνηση έγραψε το 3-1. Δεν το έβαλαν κάτω οι Ισπανοί και μείωσαν με το Γκριζμάν στο 86΄, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα περισσότερο.

Στο τέλος μίλησε ο Χασάν

Στην τελευταία του πρεμιέρα στο Champions League έφυγε νικητής από το γηπεδο. Τον Οκτώβριο του 2020 οι ερυθρόλευκοι φιλοξένησαν την Μαρσέιγ.

Στο άδειο Γεώργιος Καραϊσκάκης λόγω των μέτρων για τον Covid 19 ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός. Οι ερυθρόλευκοι έχασαν πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουν, αλλά το γκολ δεν ερχόταν.

Ο Μαρτίνς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Αχμέτ Χασάν στο 85 και στο 90+1’ ο Αιγύπτιος επιθετικός πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.

Οι 20 πρεμιέρες του Ολυμπιακού Champions League