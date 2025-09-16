Ένα 13χρονο αγόρι συνελήφθη στην Αγιά Λάρισας για πορνογραφία ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ενώ του ασκήθηκε δίωξη.

Ο ανήλικος φέρεται να δημιούργησε με ΑΙ παιδικό πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας την φωτογραφία ενός 11χρονου. Σύμφωνα με το onlarissa το πρόσωπο του 11χρονου μπήκε σε γυμνό παιδικό σώμα και άσεμνη σκηνή.

Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην Αστυνομία, το παραποιημένο – επεξεργασμένο βίντεο διανεμήθηκε μέσα από εφαρμογή, από τον 13χρονο σε κλειστή ιντερνετική ομάδα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιων της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, καθώς χθες Δευτέρα ζήτησε και πήρε προθεσμία.