Από κρυφή κάμερα που είχε βάλει σε τουαλέτες, παρακολουθούσε τις γυναίκες – θύματά του ένας 43χρονος που πιάστηκε από τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος του όταν έγινε καταγγελία στις 31 Ιουλίου για κρυφή κάμερα με ενσωματωμένη μνήμη στις γυναικείες τουαλέτες της εταιρείας στην οποία δούλευε ο 43χρονος.

Μέσω των υπόλοιπων καμερών που είχε η εταιρεία, διαπιστώθηκε πως ο 43χρονος πήγαινε κάθε πρωί και ρύθμιζε εκ νέου την κρυφή κάμερα ενώ έπαιρνε και την κάρτα μνήμης.

Έρευνες στο σπίτι του

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του στο Παγκράτι, διαπίστωσαν πως είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα ακόμα και στην τουαλέτα του σπιτιού του, όπως και σε άλλους χώρους της οικίας του.

Παράλληλα, κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων.

Ο 43χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Τελικά ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της εμφάνισης 2 φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αλλά και καταβολή προστίμου 5.000 ευρώ.