Σε μια χρονιά, που όπως έχει τονίσει και ο ίδιος, δεν φαντάζονταν ούτε στα πιο τρελά του όνειρα, ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται να βάλει το… κερασάκι! Κι αυτό δεν είναι άλλο από το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Τη Δευτέρα (15/9) στις 13:49 ώρα Ελλάδας (ΕΡΤ2 και αποκλειστική τηλεοπτική κάλυψη του τελικού του επί κοντώ στο ERT Sports) ο 25χρονος άλτης του επί κοντώ θα μπει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού σταδίου του Τόκιο για να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο στο 20ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο ίδιο στάδιο όπου το 2021 είχε πάρει την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από τότε βέβαια έχουν αλλάξει πολλά… Ο Καραλής είναι ο κορυφαίους Έλληνας άλτης του επί κοντώ και ο τέταρτος καλύτερος όλων των εποχών παγκοσμίως. Η αυτοπεποίθηση που έχει «χτίσει» έχοντας ξεπεράσει 11 φορές φέτος τα 6 μέτρα είναι δεδομένο ότι του δίνουν «φτερά». Άλλωστε στόχος του πέρα από το βάθρο είναι και άλμα μεγαλύτερο από τα 6,08 μ., επίδοση που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ και το είχε σημειώσει στο Βόλο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Στον τελικό ο άλτης που προπονείται με τον Χάρη Καραλή και τον Μάρτσιν Στσεπάνσκι θα τεθεί αντιμέτωπος – μεταξύ άλλων – με το φαινόμενο Μόντο Ντουπλάντις που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μέτρα. Ο Σουηδός είναι δεδομένο ότι είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, όμως, για να το κρεμάσει στον λαιμό του… πρέπει να κερδίσει και τον μεγάλο τελικό.

Ο Καραλής τη Δευτέρα θα διεκδικήσει το έβδομο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του. Ο 25χρονος άλτης έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.