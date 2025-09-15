5 το πρωί: Η Εθνική στο βάθρο – Ο νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά – Οι αλλαγές στον νέο ΚΟΚ
Τα 16 χρόνια αναμονής ήταν πολλά και κάνουν το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας στο Eurobasket να μοιάζει με χρυσό. Οι διεθνείς με την προσπάθειά τους μας γέμισαν χαρά, υπερηφάνεια, συγκίνηση και πολλά ακόμη συναισθήματα. Όσα δηλαδή μπορούν να συμπυκνωθούν στα βουρκωμένα μάτια του Γιάννη Αντετοκούνμπο...
Χάλκινη η Εθνική, η κούπα στη Γερμανία
- Επέστρεψε στα μετάλλια: Η Ελλάδα είναι ξανά στο βάθρο σε Eurobasket. Η Εθνική επικράτησε 92-89 της Φινλανδίας και 16 χρόνια το χάλκινο μετάλλιο στην Πολωνία, ανέβηκε εκ νέου στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Κορυφαίος για την Εθνική ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 30 πόντους.
- Το σήκωσε η Γερμανία: Οι Τούρκοι τα έκαναν όλα τέλεια στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο τέλος, όμως, η ατομική ποιότητα των Γερμανών μίλησε και τους χάρισε το τρόπαιο. Οι Γερμανοί επικράτησαν 88-83 της Τουρκίας και κατέκτησαν το Eurobasket με τον κορυφαίο παίκτη του τελικού τον Μπόνγκα.
- Κορυφαίος ο Σρέντερ: Ο ηγέτης της Γερμανίας αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης του Eurobasket, ενώ ήταν και μέλος της κορυφαίας πεντάδας μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Αλπερεν Σενγκούν, τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Φραντς Βάγκνερ.
Νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά: Ο Ιερομόναχος Συμεών Παπαδόπουλος
- Ιστορική εκλογή με πνεύμα ενότητας: Ο Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη με 19 ψήφους σε σύνολο 20. Σύμφωνα με το αρχαίο έθος, η δική του ψήφος ήταν λευκή. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς αμφισβητήσεις, σηματοδοτώντας τη συμφιλίωση και την αποκατάσταση της ενότητας στη Σιναϊτική Αδελφότητα, που ταλανιζόταν από διχασμό το προηγούμενο διάστημα.
- Κρίσιμες προκλήσεις και θεσμικά ζητούμενα: Ο νέος ηγούμενος καλείται να διαχειριστεί το ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς της Μονής στην Αίγυπτο, με στόχο την επίσημη αναγνώριση της περιουσίας της και την κατοχύρωση της παρουσίας της. Με σπουδές Φιλολογίας και Θεολογίας, γνώση αραβικών και εμπειρία ως «δικαίος», διαθέτει τα εφόδια για διπλωματικούς χειρισμούς και συνεννοήσεις με τις αιγυπτιακές αρχές.
- Πνευματικό όραμα και συνέχεια παράδοσης: Εμπνευσμένος από τον προκάτοχό του Δαμιανό και από τη 15αιώνια ιστορία του Σινά, ο Συμεών συνδυάζει τη διεθνή ακτινοβολία της Μονής με τη διαφύλαξη του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της. Δίνει έμφαση στη «διάκριση» ως πνευματικό ήθος και δηλώνει αποφασισμένος να προστατεύσει την πνευματική ταυτότητα, το φυσικό τοπίο και τη βιωσιμότητα της Μονής απέναντι σε κινδύνους αφελληνισμού ή τουριστικής αλλοίωσης.
Οσα αλλάζουν στα ενοίκια το 2026
- Τι αλλάζει για την καταβολή ενοικίου; Από 1η Ιανουαρίου 2026 γίνεται υποχρεωτική η καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού για όλα τα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, καταργείται το άρθρο 601 ΑΚ το οποίο προβλέπει ότι «η καταβολή του ενοικίου γίνεται στον τόπο κατοικίας του εκμισθωτή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά». Οι κυρώσεις που προβλέπονται αφορούν τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές.
- Τι θα συμβαίνει, αν δε γίνεται μέσω τράπεζας; Αν δεν γίνει αυτή η τραπεζική καταβολή, οι ιδιοκτήτες χάνουν τη νόμιμη έκπτωση 5% για ζημιές & αποσβέσεις των ακινήτων, θα τιμωρούνται δηλαδή με αποστέρηση νομίμου δικαιώματός τους οι ιδιοκτήτες. Ενώ και οι ενοικιαστές χάνουν το ετήσιο επίδομα ενοικίου που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, αλλά και από κάθε ευεργέτημα, ενίσχυση ή επίδομα που παρέχεται από το κράτος για μισθώσεις.
- Ποιοι είναι οι όροι; Για την υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες και όροι. Αρχικά, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη, όχι τρίτου. Παράλληλα, ο εκμισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στην ΑΑΔΕ τον λογαριασμό. Ακόμα, οι εκμισθωτές θα πρέπει να ζητούν από τους ενοικιαστές τους την καταβολή και των 12 μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα μηνιαία μισθώματα καταβλήθηκαν τραπεζικά, διαφορετικά θα κινδυνεύουν με απώλεια της νόμιμης έκπτωσης.
Σε ισχύ ο νέος αυστηρότερος ΚΟΚ
- Ποια είναι η κυριότερη αλλαγή του ΚΟΚ; Σε ισχύ τέθηκε από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) , ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα αλλά και τσουχτερά πρόστιμα. Η πιο θεμελιώδης αλλαγή που φέρνει ο νέος ΚΟΚ είναι η εισαγωγή της έννοιας της υποτροπής. Για πρώτη φορά, οι ποινές για συχνές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν θα συμψηφίζονται, θα λειτουργούν σωρευτικά.
- Σε ποιες παραβάσεις γίνεται αυστηρότερος ο νόμος; Αυστηρότερες θα είναι οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στις περιπτώσεις που οι οδηγοί θα προβαίνουν σε κάποιες από αυτές τις παραβάσεις, τότε θα έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση διπλώματος, και σε ορισμένες περιπτώσεις ποινικές διώξεις / φυλάκιση.
- Ποιο είναι το νέο μέτρο που τίθεται σε ισχύ; Στην περίπτωση που ο οδηγός εντοπιστεί να χρησιμοποιεί το κινητό του, κατά την πρόκληση συμβάντος, τότε η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.
Κάζο για Παναθηναϊκό, νίκες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
- Μεγάλη νίκη η Κηφισιά: Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε εκ νέου κατώτερος των περιστάσεων και η Κηφισιά πανηγύρισε μια τεράστια νίκη. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-1 με τη βοήθεια και της τύχης, όμως οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο έκαναν την ανατροπή και άφησαν την ομάδα του Βιτόρια με ένα βαθμό.
- Ο Κοϊτά έδωσε τη λύση: Η ΑΕΚ αντιμετώπισε έναν απειλητικό Λεβαδειακό, αλλά κράτησε ανέπαφη την εστία της και τελικά εξαργύρωσε την ανωτερότητά της στο δεύτερο μέρος με τον Κοϊτά να βάζει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
- Έκανε το 3/3: Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον ΟΦΗ στην ουδέτερη Λεωφόρο με 2-1 και συνεχίζει αήττητος στη Super League. Ο Δικέφαλος με τα γκολ των Οζντόεφ και Πέλκα προηγήθηκε στο ματς, ο Χριστογεώργος απέκρουσε πέναλτι του Ζίβκοβιτς και ο Νους με ένα εντυπωσιακό γκολ έγραψε το τελικό σκορ στην αναμέτρηση.
