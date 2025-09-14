Χαμένος στον διάβα των αιώνων είναι ο τρόπος εκλογής σε επίσκοπο του ηγουμένου του Σινά. Συγκεκριμένα, από τις αρχές του 18ου αιώνα, επί Πατριαρχίας Ιεροσολύμων Χρυσάνθου Νοταρά, η εκλογή του ηγουμένου της Θεοβαδίστου Όρους Σινά ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τυπικό, προκειμένου να χειροτονηθεί Επίσκοπος και να λάβει στη συνέχεια την θέση του Αρχιεπισκόπου.

Μέσα σ αυτό το πλαίσιο και όπως απαιτεί το τυπικό που καταγράφεται στον Κώδικα 22 του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τις επόμενες ώρες ή και 24ωρα αναμένεται:

Η Σιναϊτική αδελφότητα να συντάξει και να υπογράψει ένα τυπικό κείμενο – συμφωνία, όπως αυτό καταγράφηκε από τον Χρυσάνθο Νοταρά, αλλά ίσχυε επί αιώνες και καθορίζει τις σχέσεις της Σιναϊτικής Αδελφότητας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Και το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι ο εκάστοτε ηγούμενος της Μονής Σινά δεν μπορεί να κρατά ποιμαντορική ράβδο ενώπιον του Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Το κείμενο αυτό θα αποσταλεί στην Ιερουσαλήμ και η Σύνοδος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας εκλέγει Επίσκοπο τον ηγούμενο που αποφάσισε η Σιναϊτική αδελφότητα και ορίζει την ημερομηνία χειροτονίας του σε αρχιερέα, η οποία πραγματοποιείται εντός του Ναού της Αναστάσεως.

Τέλος, η ενθρόνιση πραγματοποιείται στο Σινά από αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.