Πολύ δυνατά μπήκε στην αναμέτρηση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 11′ με τον Οζντόεφ. Ο Ρώσος μέσος επιχείρησε τη σέντρα-σουτ από τα αριστερά, ο Χριστογεώργος έχασε τον έλεγχο της πορείας της μπάλας και την είδε να καταλήγει στα δίχτυα του.

Τέσσερα λεπτά αργότερα οι τυπικά γηπεδούχοι είδαν τον Κρίζμανιτς να στέλνει την μπάλα από κοντά στην εστία του ΠΑΟΚ αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, απόφαση, που επιβεβαιώθηκε μετά από έλεγχο στο ημιαυτόματο οφσάιντ. Ο Νους απείλησε με ένα πολύ καλό σουτ την εστία του ΠΑΟΚ αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει και ο Πέλκας στο 22′ διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του. Μετά από κλέψιμο-ασίστ του Οζντόεφ, η μπάλα στρώθηκε στον Έλληνα διεθνή μεσοπεπιθετικό, ο οποίος με ένα άψογο πλασέ νίκησε τον Χριστογεώργο για να κάνει το 2-0.

Το σκορ αυτό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, όπως και η εικόνα των δύο ομάδων, με το σύνολο του Λουτσέσκου να κυριαρχεί σχεδόν σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με τον ΠΑΟΚ να έχει τον έλεγχο και να προσπαθεί να απειλήσει και τον ΟΦΗ να δυσκολεύεται να αναπτυχθεί και να επιτεθεί με αξιώσεις. Στο 48′ ο Ευαγγέλου έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Χριστογεώργο για μαρκάρισμα στον Γιακουμάκη αλλά μετά από υπόδειξη του VAR, δόθηκε οφσάιντ στον Έλληνα επιθετικό και η αποβολή ακυρώθηκε.

Στο 64′ ο Χριστογεώργος απέκρουσε πέναλτι του Ζίβκοβιτς και στο 75′ ο Τιάγκο Νους με τρομερό γυριστό σουτ μετά από κόρνερ του Γκονζάλες μείωσε στο σκορ για τον ΟΦΗ. Το 1-2 ήταν και το τελικό σκορ, με τον Δικέφαλο να φεύγει με το τρίποντο από τη Λεωφόρο.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς) Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (69′ Ράκονιατς), Ανδρούτσος, Φούντας (69′ Νέιρα), Νους (90+2′ Φαϊτάκης), Σενγκέλια (89′ Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (46′ Σαλσέδο).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου) Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (67′ Ιβανούσετς), Τάισον (89′ Καμαρά), Γιακουμάκης (67′ Τσάλοφ).