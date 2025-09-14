Η ΑΕΚ είδε απέναντί της τον… κλασικό καλό Λεβαδειακό. Μια ομάδα που απειλεί, άσχετα από τον αντίπαλο. Κράτησε, όμως, το μηδέν στο πρώτο μέρος, δέχθηκε τη… χείρα βοηθείας από τον Παπαπέτρου και τελικά νίκησε 1-0 με γκολ του Κοϊτά, κάνοντας το 3Χ3 στο πρωτάθλημα!

Ο Λεβαδειακός διαμαρτύρεται για μία φάση στο 53′, όταν ο διαιτητής της αναμέτρησης έκοψε λανθασμένα την επίθεση των γηπεδούχων που κατέληξε σε γκολ του Τσάπρα, μην αφήνοντας πλεονέκτημα στο φάουλ του Κουτέσα στον Κωστή.

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες απείλησαν από μία φορά. Η ΑΕΚ με τον Ρέλβας, ο Λεβαδειακός με τον Βήχο. Στο 15′, ο Γιόβιτς απείλησε σε δύο χρόνους, αλλά δε μπόρεσε να σκοράρει.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν συνολικά πολύ ανοιχτό. Η Ενωση είχε ευκαιρίες με τον Μαρίν, όμως οι γηπεδούχοι ήταν επίσης απειλητικοί, έχοντας μάλιστα και την καλύτερη στιγμή με ένα άστοχο τετ-α-τετ του Παλάσιος.

Με την έναρξη του Β’ μέρους, η ΑΕΚ βρήκε πολύ καλή ευκαιρία από κόρνερ, με τον Λοντίγκιν να επεμβαίνει σωτήρια και αργότερα τον Τσάπρα να διώχνει τη μπάλα η οποία ήταν… ζωντανή μετά την κεφαλιά του Ρέλβας.

Έδωσε τη λύση ο Κοϊτά

Η Ενωση ήταν ανώτερη στο δεύτερο μέρος. Σταμάτησε να απειλείται και είχε αρκετές στιγμές, πλησιάζοντας στο γκολ. Αυτό το βρήκε τελικά στο 70′! Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κερδίσει φάουλ σε καλή θέση και ο Ελίασον συνεργάστηκε με κομπίνα με τον Κοϊτά, που σούταρε κάτω από τους παίκτες του Λεβαδειακού και έκανε το 0-1.

Νωρίτερα, βέβαια, ο Παπαπέτρου είχε κάνει λάθος, μην αφήνοντας πλεονέκτημα στον Λεβαδειακό σε φάση που κατέληξε σε γκολ του Τσάπρα.

Η ομάδα του Παπαδόπουλου ανέβηκε πιο ψηλά και διεκδίκησε την ισοφάριση, έχοντας και κάποιες τελικές. Στο 79′ χρειάστηκε τον Λοντίγκιν, όταν ο Ζίνι εκτέλεσε από κοντά μετά από εξαιρετική ενέργεια και σέντρα του Κοϊτά, ενώ ο έμπειρος πορτιέρε έκανε και δύο σπουδαίες επεμβάσεις τρία λεπτά αργότερα σε σουτ των Ζίνι και Κοϊτά.

Λίγο πριν το τέλος, ο Βέρμπιτς μπήκε εντυπωσιακά με ντρίμπλα στην περιοχή και σούταρε από πλάγια θέση, όμως ο Στρακόσα αντέδρασε εξαιρετικά και έδιωξε σε κόρνερ. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια του Λεβαδειακού στο τέλος και την οπιθοχώρηση της ομάδας του Νίκολιτς, το γκολ του Κοϊτά έκρινε το παιχνίδι.