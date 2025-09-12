Τα παιδιά στην Ισπανία θα μάθουν πώς να διαχειρίζονται πλημμύρες, φωτιές, σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, σε μια προσπάθεια να προετοιμαστούν για τον αυξανόμενο αντίκτυπο του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε την Πέμπτη, μετά από ένα καλοκαίρι κατά το οποίο οι δασικές πυρκαγιές στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στόχος είναι να ενσωματωθεί στα σχολεία ένα πρόγραμμα που θα μεταδίδει «τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο».

Εκτός από τις φυσικές καταστροφές και τους κινδύνους, θα καλύπτει επίσης χημικά, βιομηχανικά και πυρηνικά ατυχήματα, καθώς και ατυχήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.

Σύμφωνα με το The Guardian, περισσότερα από 8 εκατομμύρια παιδιά σε 25.000 σχολεία θα ακολουθήσουν το υποχρεωτικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο θα μεταδοθεί με τη χρήση βίντεο, πληροφοριών και άλλων μέσων.

Οι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο ώρες μαθήματα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Οι αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας θα μπορούν να προσαρμόσουν το μάθημα στους διαφορετικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν ανά καιρούς.

«Τα παιδιά ηλικίας τριών, τεσσάρων και πέντε ετών θα μάθουν να αναγνωρίζουν έναν συναγερμό και να εντοπίζουν τα πρώτα σημάδια κινδύνου, καθώς και βασικές αρχές ασφάλειας», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του. «Τα μεγαλύτερα παιδιά θα μάθουν να αναζητούν υψηλό έδαφος σε περίπτωση πλημμύρας και να καταφεύγουν κάτω από ένα γραφείο αν η γη αρχίσει να τρέμει».

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι μαθητές θα διδαχθούν επίσης «τις διαφορές μεταξύ χρήσιμων πληροφοριών και παραπληροφόρησης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Μιλώντας κατά την έναρξη του προγράμματος σε ένα σχολείο στην ανατολική-κεντρική πόλη της Κουένκα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι ο στόχος είναι να προετοιμαστούν τα παιδιά και οι νέοι, και να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα σε καταστάσεις «που σαφώς επιδεινώνονται από τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής».