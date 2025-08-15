Η Ισπανία βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για «δυσμενείς συνθήκες» στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που διαρκεί εδώ και 12 ημέρες, σε συνδυασμό με νότιους ανέμους, έχει μετατρέψει το καλοκαίρι του 2025 σε ένα από τα χειρότερα των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές.

Έντονη ανησυχία στις δυτικές περιοχές

Η κατάσταση στο δυτικό τμήμα της χώρας χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά ανησυχητική, σύμφωνα με τη Βιργίνια Μπαρκόνες, επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στη βορειοδυτική Περιφέρεια της Καστίλλης και Λεόν, ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά, ενώ συνολικά οι νεκροί από τις πυρκαγιές έχουν ξεπεράσει τους επτά. Οι φλόγες έχουν κατακάψει πάνω από 1.500.000 στρέμματα δάσους και αγροτικής γης.

Σοβαρές ζημιές στις υποδομές και απειλή σε φυσικούς θησαυρούς

Στη Γαλικία, ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο προκάλεσε το κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Επίσης, οι φωτιές στην περιοχή της Καστίλλης και Λεόν απειλούν τον προστατευόμενο φυσικό χώρο Las Médulas, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, γεγονός που προσθέτει άλλη μια διάσταση στην ήδη κρισιμότατη κατάσταση.

Προειδοποιήσεις και στήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στις βόρειες ακτές της χώρας. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι η σημερινή μέρα αναμένεται ακόμη πιο δύσκολη, με αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης νέων πυρκαγιών.

Από αέρος, ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία και την Ευρώπη, η Avincis, αναφέρει αύξηση κατά 50% στις ώρες πτήσεων για επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε σύγκριση με πέρυσι, μια ένδειξη της κλιμακούμενης προσπάθειας που απαιτούν οι μεγάλες πυρκαγιές αυτή τη σεζόν.

Μάχη με τις φλόγες σε όλη τη νότια Ευρώπη

Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν καθημερινά την πρόκληση κατάσβεσης μεγάλων πυρκαγιών, που τροφοδοτούνται από το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει συνολικά τη νότια Ευρώπη. Η Ισπανία, βρίσκοντας την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, έχει ήδη ζητήσει τη βοήθεια άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με τη Γαλλία να στέλνει ειδικά εναέρια μέσα για συνδρομή στην κατάσβεση.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις και τις αρχές να καλούν σε επαγρύπνηση λόγω του μεγάλου κινδύνου που υπάρχει για περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών.